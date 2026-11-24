현장 중심 교육과 우수한 취업성과 입증

한림성심대학교(총장 문영식) 유아교육학과가 한국전문대학교육협의회에서 실시한 ‘2025학년도 학사학위 전공심화과정 운영진단’에서 최고등급인 S등급을 획득했다고 24일 밝혔다.

이번 운영진단은 전국 87개 전문대학의 334개 모집단위를 대상으로 교육과정 운영, 학생 상담 및 진로지도, 산학협력, 교육품질관리, 재학생 충원율 및 취업률 등 15개 지표를 종합적으로 평가했다.

ⓒ한림성심대

한림성심대학교 유아교육학과는 15개 평가 영역 가운데 교육과정 편성 및 운영관리, 학과 교육품질 관리 등 11개 영역에서 만점을 획득하며 우수한 교육역량을 인정받았다.

이하영 유아교육과 학과장은 “이번 S등급 획득은 교수진과 학생들이 함께 노력해 온 결과”라며 “앞으로도 이론과 현장 실무를 겸비한 전문 유아교사를 양성하고, 급변하는 유아교육 환경에 대응할 수 있는 경쟁력 있는 교육체계를 만들어 나가겠다”고 말했다.

한림성심대학교 유아교육과는 1994년 개설 됐으며 2000년 전국 전문대학 유아교육계열 최우수학과 선정, 2014년 교원양성기관평가 최우수 등급(A등급) 획득 등 우수한 교육성과를 바탕으로 오랜 전통과 경쟁력을 이어오고 있다.

교내 부속유치원이 있어 이론과 실습이 병행된 체계적인 교육이 가능하다.

졸업생들은 국·공립 및 사립유치원, 어린이집 등 다양한 유아교육기관으로 진출하고 있으며, 최근 취업률은 90.2%에 달한다.

공립유치원 교사 임용선정 경쟁시험에서도 다수의 합격자를 배출하는 등 성과를 이어가고 있다.

또한, 춘천교육대학교 교육대학원과 협약을 체결해 학업 연계 지원체계도 마련, 전공심화과정 졸업생이 춘천교육대학교 교육대학원 유아교육과 석사과정에 진학을 희망하는 경우 장학혜택을 제공한다.

한국전문대학교육협의회는 전문대학의 자주성과 공공성을 높이고 전문대학교육의 발전을 도모하기 위해 설립된 협의기구로, 입학전형과 교육제도 연구, 평가·학사운영, 교직원 연수, 산학협력 등을 추진하고 있다.

한편, 신입생에게 첫 학기 50%의 장학금을 지급(정원 내 국가장학금 신청 필수)하는 한림성심대학교의 2027학년도 수시 2차 원서접수 기간은 11월 25일까지이다.