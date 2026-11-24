경기도가 겨울철 한파에 상대적으로 취약한 노숙인 보호를 위해 현장 대응체계 점검에 나섰다.

24일 도에 따르면 김규식 도 안전관리실장은 이날 성남시 노숙인 밀집지역과 노숙인종합지원센터를 방문해 한파 보호대책 추진 상황을 점검하고 현장 관계자들과 간담회를 가졌다.

▲김규식 경기도 안전관리실장 등이 노숙인 보호대책을 논의하고 있다. ⓒ경기도

노숙인종합지원센터는 동절기 거리 노숙인 순찰과 현장 지원, 임시잠자리 운영, 생활시설 입소 연계 등을 통해 노숙인의 안전을 지원하고 있다.

도는 올해 특별교부세 450만 원을 투입해 넥워머와 방한화, 핫팩 등 방한용품 5993개를 지원하는 등 한파 취약계층 보호를 강화하고 있다.

김 실장은 “한파는 노숙인과 독거노인 등 취약계층의 생명과 직결될 수 있는 재난”이라며 “한파쉼터와 취약계층 보호활동이 현장에서 제대로 작동하는지 지속적으로 점검하고, 시군과 협력해 촘촘한 대응체계를 운영하겠다”고 말했다.

한편, 도는 한파쉼터를 지난해보다 981개소 늘어난 8943개소로 확대하고, 저소득 노인과 중증장애인 가구에 월 5만 원의 난방비를 지원하는 등 겨울철 취약계층 보호대책을 추진하고 있다.