삼척시 이·통장연합회(회장 김창영)는 24일 씨스포빌 리조트에서 관내 12개 읍·면·동 이·통장 200여 명이 참석한 가운데 ‘2026년 삼척시 이·통장 워크숍’을 했다.

이날 행사에는 박상수 삼척시장, 김원학 삼척시의회 의장, 시의원 등이 참석해 이·통장들을 격려했으며, 모범 이·통장 33명에게 시정 발전과 주민 화합에 기여한 공로로 표창을 수여했다.

ⓒ삼척시

이어 지역 현안 논의와 피켓 퍼포먼스, 화합 행사 등이 진행됐다.

특히 워크숍에서는 태백시가 상사미동 일원에 추진 중인 초대형 양계단지 조성사업이 주요 현안으로 다뤄졌다.

사업 예정지가 백두대간 능선을 사이에 두고 삼척 도계읍·하장면과 인접해 있어 악취와 수질 오염, 가축전염병 등으로 인한 삼척 지역에 피해 우려가 크다는 데 공감대를 형성했다.

태백시는 삼척 도계읍 점리지역과 경계하는 곳에 산란계 320만 마리 규모의 스마트양계단지를 2031년까지 조성할 예정이다.

농림축산식품부는 지난 9월 16일 태백시를 스마트축산단지 신규 사업자로 최종 선정했다.

태백스마트축산단지는 40㏊ 규모에 국비 178억원, 지방비 82억원, 민자 4579억원 등 총 4839억원 가량 들여 사업을 추진할 예정이다.

참석자들은 사업 예정지가 삼척시민의 주요 식수원인 오십천과 광동댐 수계 상류에 위치한 만큼, 시민의 생존권과 직결되는 식수원 보호 문제는 결코 양보할 수 없다는 입장을 분명히 했다.

또 삼척 범시민공동대책위원회가 추진하고 있는 태백시 초대형 양계단지 조성사업 관련 감사원 공익감사청구에 힘을 보태기 위한 서명운동이 전개됐다.

사업 추진 과정과 입지 선정의 적정성 등에 대한 객관적인 검증이 필요하다는 데 공감하고, 범대위의 공익감사청구 추진에 동참해 시민들의 관심과 참여를 확산하는 데 뜻을 모았다.

이어 ‘건의령을, 백두대간을 지켜라’, ‘삼척 주민 동의 없는 사업 무효’, ‘삼척시 식수원 오십천 상류를 양보할 수 없다’ 등의 문구를 담은 피켓을 들고 퍼포먼스를 펼쳤다.

아울러 삼척 주민대상 설명회 개최와 실질적인 환경 피해 대책 마련을 요구했다.

한편, 지역현안인 강원랜드 인재개발원 건립부지 선정 문제와 관련해서도 의견을 나누고 삼척 유치의 당위성을 공유하며 지역사회 차원의 유치 활동에 힘을 보태기로 했다.

김창영 삼척시 이·통장연합회장은 “이·통장은 주민의 목소리를 가장 가까이 에서 듣고 전달하는 사람들”이라며 “삼척시민의 생존권과 직결된 공기와 물 문제인 만큼 사업 추진 과정의 적정성을 철저히 확인할 필요가 있다. 범대위가 추진하는 공익감사청구에도 적극 힘을 보태 시민들의 뜻이 전달 될 수 있도록 노력하겠다”고 강조했다.