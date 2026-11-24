강원랜드(대표이사 김도균)가 내년도 공공기관 경영평가에 새롭게 도입되는 ‘상장공기업 유형'에 선제적으로 대응하기 위해 7개 상장공기업 및 학계 전문가들과 머리를 맞댔다.

강원랜드는 23~24일까지 정선 하이원 그랜드호텔 컨벤션센에서 ‘2026년 상장유형 평가군 특별세미나'를 했다고 밝혔다.

ⓒ강원랜드

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한국국정관리학회가 주관하는 이번 세미나는 상장유형 평가군 신설에 따라 상장공기업 간 협력체계를 구축하기 위해 마련됐다.

정부의 공공기관 경영평가에서 상장공기업 유형은 주식시장에 상장된 7개 공기업을 기존 공기업 평가와 분리해 별도의 평가체계로 운영하는 제도다.

작년 12월 공공기관운영위원회에서 확정된 2026년도 공공기관 경영평가편람에 따라 도입됐으며, 2027년 상반기에 실시되는 2026년도 실적 평가부터 본격 적용된다.

이번 특별세미나는 변화하는 평가 제도에 맞춰 상장공기업의 핵심 착안사항을 공유하고, 7개 상장공기업 실무진과 전·현직 경영평가위원 간의 전략적 네트워크 창구를 마련하는 데 초점을 맞췄다.

세부 프로그램은 상장공기업의 특수성과 최신 트렌드를 반영한 실무 중심의 세션으로 구성됐다.

주요 내용으로는 ▲기관장 평가 개요와 지표별 특징 및 착안사항 특강 ▲민간혁신 및 AI(인공지능) 우수사례 포럼 ▲상장공기업 평가지표 특징 및 대응전략 논의 등이 진행됐다.

한국국정관리학회는 행정학과 정책학의 발전을 도모하고 국정관리 정책 대안을 제시하는 학문공동체로, 학술대회·학회지·세미나·포럼을 통해 연구와 정책 현장을 연결하고 있다.

김도균 강원랜드 대표이사는 “상장유형 평가군이 신설됨에 따라 7개 상장공기업이 공통으로 직면한 평가 과제를 해결하고 시너지를 낼 수 있는 소통의 장을 마련했다”며, "이번 세미나에서 도출된 전략적 인사이트를 바탕으로 2026년도 경영평가에 철저히 대비하고 공공성과 기업가치를 동시에 제고해 나가겠다"고 말했다.