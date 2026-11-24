강원특별자치도 강릉시(시장 김중남)는 24일 오전 11시 강릉시수협 3층 대회의실(주문진읍 해안로 1730)에서 강릉시수협 임직원 및 관내 어업인 대표들과 함께 어업인 간담회를 개최했다.

* 참석자(30여 명): 강릉시장, 강릉시 관계자 7명, 강릉시수협 12명, 어업인 대표 10명 등

이번 어업인 간담회는 지난 13일 관내 15개 어촌계장이 참석한 어촌계장 간담회에 이어 두 번째로 어업 현장의 생생한 목소리를 듣기 위해 마련됐다.

▲강릉시는 24일 오전 11시 강릉시수협 3층 대회의실(주문진읍 해안로 1730)에서 강릉시수협 임직원 및 관내 어업인 대표들과 함께 어업인 간담회를 개최했다. ⓒ강릉시

이날 간담회는 어업 현장의 애로사항을 청취하고, 어업인과 행정 간 소통을 강화하기 위해 마련됐다. 강릉시는 이번 간담회를 통해 어업인들이 현장에서 겪는 주요 어려움을 함께 공유하고 향후 해양수산정책에 반영할 예정이다. 간담회를 마친 뒤에는 어민수산시장 등을 방문해 시장 상인들과도 소통했다.

김중남 시장은 “이번 간담회는 어업 현장의 목소리를 직접 듣고 정책에 반영하기 위한 소통의 자리”라며, “앞으로도 어업인들이 체감할 수 있는 해양수산정책을 적극적으로 추진해 어업인이 행복한 풍요로운 어촌을 조성하겠다”고 말했다.