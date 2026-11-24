지역 사과농가 판로 확대 및 소득 안정 지원

인제군이 사과 생산량 증가와 가격 하락으로 어려움을 겪고 있는 지역 사과 농가의 판로 확대와 농가 소득 안정을 위해 공영홈쇼핑을 통한 특별 판매 방송을 추진한다.

이번 방송은 25일 오전 11시 30분부터 50분 동안 진행되며, 인제 지역에서 생산한 사과를 5kg 한 상자당 2만9900원에 판매할 계획이다.

ⓒ인제군

올해 국내 사과 시장은 생산량 증가에 따른 공급 확대와 가격 하락으로 산지 농가의 판매 부담이 커지고 있는 상황이며, 생산량 증가와 함께 출하 물량도 늘어나면서 가격 하락세가 나타나고 있다.

이러한 시장 상황에서 인제군은 기존 도매시장 중심의 판매 방식에서 벗어나 전국 소비자와 직접 만날 수 있는 홈쇼핑 유통채널을 적극 활용해 농가의 판로 다변화를 지원한다는 방침이다.

방영되는 공영홈쇼핑은 전국 단위의 소비자 접근성을 갖춘 유통채널로, 지역 농산물을 방송을 통해 소개하고 단시간에 집중적으로 판매할 수 있다는 장점이 있다.

이를 통해 인제 사과의 전국적인 인지도를 높이고 새로운 소비층을 확보하는 한편, 지역 농가의 안정적인 판로 확대에도 도움이 될 것으로 기대된다.

이번 방송은 소비자에게는 인제 사과를 저렴한 가격에 구매할 기회를 제공하고, 농가에는 새로운 판매처 확보와 출하 물량 소진을 지원하는 상생형 유통사업이라는 점에서 의미가 있다.

인제군은 이번 홈쇼핑 방송을 통해 지역 사과의 우수성을 전국에 알리는 한편, 농가의 실질적인 판매 성과로 이어질 수 있도록 방송 준비와 홍보에 힘쓸 계획이다.

지난해는 11월 25일 1차 방송에서 1387세트(약 6366만원), 12월 8일 2차 방송에서 1551세트(약 7119만 원)가 판매된 바 있다.

인제 사과는 일교차가 큰 청정 고랭지 기후에서 재배돼 과육이 단단하고 당도가 높으며 사과 고유의 산미가 조화를 이루는 것이 특징이다.

식감과 저장성이 뛰어나 생과용은 물론 선물용으로도 활용도가 높다.

김선익 인제군 농업기술센터 유통축산과장은 "올해 전국적으로 사과 생산량이 증가하고 가격이 하락하면서 지역 농가에서도 판매에 어려움이 예상된다”며 "이번 공영홈쇼핑 방송이 인제 사과의 우수성을 널리 알리고 농가의 판로 확보와 소득 안정에 실질적인 도움이 되길 바란다”고 했다.

이어 "앞으로도 지역 농산물이 안정적으로 판매될 수 있도록 다양한 유통채널을 발굴하고 농가와 소비자가 함께 만족할 수 있는 농산물 유통 지원에 최선을 다하겠다"고 말했다.