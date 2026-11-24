강원특별자치도 강릉시(시장 김중남)는 재난 및 안전사고를 예방하고 다중이용시설의 위기 상황 대응체계를 확립하기 위해 오는 25일부터 27일까지 ‘2026년 하반기 다중이용시설 지도 점검’을 실시한다고 24일 밝혔다.

강릉시는 시설물 관리주체(소유자 및 관리자)의 안전관리 의식을 높이고, 지난 상반기 및 추석 연휴 대비 안전 점검 당시 지적된 사항들의 실제 개선 여부를 확인해 현장의 위험 요인을 선제적으로 제거하기 위해 이번 점검을 추진한다.

▲강릉시는 재난 및 안전사고를 예방하고 다중이용시설의 위기 상황 대응체계를 확립하기 위해 오는 25일부터 27일까지 ‘2026년 하반기 다중이용시설 지도 점검’을 실시한다. ⓒ강릉시

주요 점검 사항으로는 △상반기 및 추석 연휴 대비 안전 점검 지적 사항 시정조치 이행 여부 △위기 상황 매뉴얼 개정 및 정비 현황 △연 1회 이상 위기 상황 훈련 실시 및 계획 수립 여부 △소방, 전기, 가스 등 분야별 안전관리 실태이다.

이에 시는 점검 결과 경미한 사항에 대해서는 현장에서 즉시 시정하거나 개선을 권고하고, 보완이 필요한 사항은 관리주체에 통보해 신속한 안전대책을 강구하도록 조치할 계획이다.

김흥열 재난안전과장은 “다중이용시설은 불특정 다수가 이용하는 만큼 철저한 사전 점검과 매뉴얼에 따른 상시 대비가 무엇보다 중요하다”며, “이번 하반기 지도 점검을 통해 시민과 관광객 모두가 안심할 수 있는 안전한 도시환경을 조성하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.