강원특별자치도 양양군(군수 김정중)은 24일 오전 10시 일출웨딩홀에서 대한노인회 양양군지회 회원 30명, 유림회 50명, 수상자 가족 15명 등 90여명이 참석한 가운데 기로연 행사를 개최했다.

이번 기로연은 조선시대 70세 이상의 정2품 이상 문관들을 예우하기 위해 임금이 베풀던 잔치에서 유래한 전통 의례로, 오늘날에는 경로효친의 미덕을 기리고 도덕성을 바로 세우는 뜻깊은 자리로 이어져 오고 있다.

▲양양군은 24일 오전 10시 일출웨딩홀에서 대한노인회 양양군지회 회원 30명, 유림회 50명, 수상자 가족 15명 등 90여명이 참석한 가운데 기로연 행사를 개최했다. ⓒ양양군

양양향교(전교 최돈균) 주최·주관으로 열리는 이번 행사는 관내 90세 이상 어르신을 대상으로 마련됐으며, 전통 예법인 기로연 홀기(식순)에 맞춰 엄숙하고 품격 있게 진행된다. 특히 오랜 세월 지역사회에 모범이 되어 온 덕망 있는 남·여 어르신 각 1명을 초청해 만수무강을 기원하며 '건강장수상(군수 표창)'을 수여했다.

공식 의례 이후에는 어르신들의 흥을 돋우고 축하의 마음을 전하기 위한 다채로운 축하공연이 이어진다. 구수한 가락이 돋보이는 민요경창과 감미로운 선율의 색소폰 연주가 펼쳐져 참석한 어르신들에게 즐거운 시간을 선사했다.

양양군 관계자는 "이번 기로연이 어르신들의 지혜와 헌신에 감사를 표하고, 세대 간 효의 가치를 되새기는 소중한 계기가 되길 바란다"며 "앞으로도 어르신들이 존경받고 건강한 노후를 보내실 수 있도록 다양한 경로 시책을 추진해 나가겠다"고 말했다.