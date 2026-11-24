2019년 환경영향평가 재검증·주민 건강영향 조사와 사업 타당성 공개 촉구

경북 포항 영일만3일반산업단지에 추진 중인 바이오매스 발전소 사업이 재추진되면서 주민 반발과 정치권의 비판이 거세지고 있다.

포항시는 2024년과 2025년 주민 수용성 부족과 환경성·경제성 문제 등을 이유로 사업부지 매각을 두 차례 불허했다.

그러나 최근 산업단지계획 변경안을 공고하고 주민 열람 절차에 들어가면서 사업 재추진을 둘러싼 논란이 다시 불거지고 있다.

해당 사업은 흥해읍 용한리 일대에 110㎿ 규모의 목질계 바이오매스 발전소를 건설하는 사업으로, 총사업비는 약 5,500억 원에 이르는 것으로 알려졌다.

사업자는 2016년 발전사업 허가를 받았으며, 2019년 환경영향평가 협의를 마쳤다.

하지만 사업 추진 당시와 현재의 환경·주거 여건이 달라진 만큼 기존 환경영향평가만으로 사업의 안전성을 담보할 수 있느냐는 지적이 제기되고 있다.

특히 주변 주거단지와 산업시설의 변화에 따른 누적 환경영향과 주민 건강영향을 재검증해야 한다는 목소리가 나온다.

특히 연료 변경에 따른 사업 타당성과 경제성, 지역사회에 미칠 영향도 주요 쟁점으로 꼽힌다.

이와 관련해 더불어민주당 포항시의원 일동은 24일 성명서를 내고 사업 재추진을 강하게 비판했다.

이들은 포항시에 사업 관련 행정절차 중단과 시유지 매각계획 철회를 요구하며, 사업 재추진을 결정한 행정적 판단의 근거를 시민에게 공개하라고 촉구했다.

특히 민간사업자가 포항시와 충분한 협의 없이 연료 변경을 추진했다고 주장하며, 약 5,500억 원 규모의 사업을 추진하는 과정에서 사업자의 자본구조와 사업 수행 능력이 제대로 검증됐는지 의문을 제기했다.

아울러 민간사업자와의 협의 내용과 행정적 지원 경위, 주요 의사결정 과정에 대한 투명한 공개도 요구했다.

앞서 김상민 포항시의원도 지난달 30일 시의회 5분 자유발언을 통해 “해당 사업의 경제성·환경성·공익성을 재검증하고 사업자에 대한 행정지원 과정과 관련 자료를 공개해야 한다”고 주장했다.

포항환경운동연합 역시 “2019년 마무리된 환경영향평가만으로 현재의 환경적 안전성을 판단해서는 안 된다”며 누적 대기오염과 주민 건강영향에 대한 재검토를 요구하고 있다.

결국 이번 논란은 두 차례 사업부지 매각을 불허했던 포항시가 어떤 근거로 사업 재추진을 위한 행정절차에 나섰는지가 핵심이다.

사업 추진의 필요성과 환경적 안전성, 시민에게 돌아갈 실질적인 이익에 대한 충분한 설명이 이뤄지지 않는다면 논란은 쉽게 가라앉지 않을 전망이다.