경기교육청 ‘특수교육 학부모 타운홀 미팅’서 지역별 다양한 어려움 호소



안민석 교육감 "특수교육 현장의 고충, 학부모들과 함께 근본적으로 변화시킬 것"

▲24일 경기도교육청 남부청사에서 ‘교육감과 함께 하는 특수교육 학부모 타운홀 미팅’이 진행되고 있다. ⓒ프레시안(전승표)

경기도내 장애학생들의 교육권 보장을 위한 교육환경의 개선을 호소하고 나섰다.

경기도교육청은 24일 특수교육 현안을 집중적으로 논의하고, 실질적인 정책 대안을 마련하기 위해 ‘교육감과 함께 하는 특수교육 학부모 타운홀 미팅’을 개최했다.

이날 행사에서는 안민석 교육감과 도내 31개 시·군에 거주 중인 장애학생의 학부모 400여 명을 비롯해 황대섭 경기도교육청특수교육원장과 김선희 안양과천교육지원청 교육장(전 경기도교육청 특수교육과장), 김종인 한국사회복지정책연구원장(나사렛대학교 명예교수), 김기룡 중부대학교 중등특수교육과 교수 및 국중범 경기도의회 교육기획위원장 등이 참석한 가운데 각 지역별 특수교육 현안이 논의됐다.

공통된 주요 논의 사안은 △특수교육 지원 인력 확충 △특수학교 신설과 과밀 해소 △지역 의료기관과의 협력을 통한 의료 지원 확대 △통합교육 내실화 및 학교폭력대책심의위원회 특수교육 전문가 참여 △느린학습자와 ADHD(주의력결핍과잉행동장애) 학생 등을 위한 지원 등이었다.

이 가운데 가장 많은 요구가 제기된 과제는 특수학교 신설과 복합특수학급의 확대로, 구리·남양주·시흥·평택 등 대다수 지역의 학부모들은 특수학교 부족에 따른 원거리 통학의 어려움을 호소하며 장애학생 누구나 보편적 교육을 받을 권리의 보장을 강조했다.

▲24일 경기도교육청 남부청사에서 ‘교육감과 함께 하는 특수교육 학부모 타운홀 미팅’이 진행되고 있다. ⓒ프레시안(전승표)

민선 6기 경기도교육청이 핵심 정책으로 추진 중인 ‘RAS 경기 문·예·체 교육’과 연계해 장애학생들의 재능과 가능성을 지원해 줄 수 있는 ‘문화·예술·체육 중점 특성화 특수학교’의 설립에 대한 요구도 나왔다.

‘RAS 경기 문예체 교육’은 ‘독서(Reading)’와 ‘예술문화(Arts)’ 및 ‘체육활동(Sports)’을 통해 안 교육감의 1호 정책인 ‘폰 프리 스쿨(Phone-Free School)’로 스마트폰이 사라진 교실에 △읽기와 토론 △예술 활동 △운동과 놀이를 제공하고, 학교 교육과정과 일상 속 교육활동에 유기적으로 연결하며 학생들의 사고력과 감수성 및 체력을 균형 있게 향상시키기 위한 정책이다.

최중증 발달장애 자녀를 키우고 있는 신은주 용인시장애인부모회 이사는 "장애학생들도 뛰어난 예술적 재능과 가능성을 지니고 있지만, 전국에서 가장 많은 특수교육 대상자가 생활하고 있는 경기도에는 이들의 재능을 지원해 줄 수 있는 특화학교가 전무한 상황"이라며 "지난 2021년 전국 최초의 공립 문화예술 특수학교로 개교한 대구 예아람학교 외에도 오는 2029년 개교가 확정된 부산대학교 사범대학부설 예술중고등 특수학교의 설립 절차가 진행 중으로, 경기지역에도 이 같은 특화학교가 마련되길 바란다"고 목소리를 전했다.

송정미 용인다움학교 학부모회장도 "경기지역은 그림으로 마음을 표현하고, 음악으로 세상과 소통하며, 스포츠를 통해 놀라운 집중력과 재능을 보여주는 장애학생들의 잠재력을 조기에 발견하고 전문적으로 길러줄 수 있는 체계적인 교육 과정과 인프라가 턱 없이 부족한 것이 현실"이라며 "아이들의 부족한 부분을 채워주고 일상생활을 돕는 ‘보호와 지원’이 중심인 기존의 특수교육에서 벗어나 아이들이 지난 가능성을 지원해 주는 교육으로의 변화가 필요하다"고 목소리를 높였다.

▲24일 경기도교육청 남부청사에서 열린 ‘교육감과 함께 하는 특수교육 학부모 타운홀 미팅’에서 학부모들의 질문에 답변하고 있는 안민석 경기도교육감. ⓒ프레시안(전승표)

이날 제기된 학부모들의 다양한 요구에 대해 도교육청은 특수교육지도사의 단계적 확대 배치와 특수학교 신설 및 복합특수학급 확대를 추진하고, 중증·중복 장애 학생의 의료적 지원 공백 해소를 위해 지자체 및 지역 의료기관과의 ‘벽깨기’로 생애주기별 통합 지원체계를 구축하는 한편, 법적 특수교육 대상자에서 제외된 느린학습자와 ADHD 학생 등을 위해 지자체와 연계한 맞춤형 지원 방안을 모색할 방침이다.

또 일반 학교 통합교육 내실화를 위해 통합학급 교원의 역량을 강화하는 동시에 지원 인력을 확대하고, 장애 특성에 따른 행동이 학교폭력 사안 심의에서 충분히 고려될 수 있도록 특수교육 전문가가 참여하는 실질적 보장 방안도 마련할 계획이다.

이 밖에도 교육당국과 학부모들의 지속적인 소통을 위해 △지역별 대표성을 갖춘 ‘경기도 특수교육 학부모 연합 모임’ 구성 및 교육감과의 정기 소통 △각 시·군 교육지원청 교육장 주관 지역별 특수교육 학부모 타운홀 미팅 정례화를 추진한다.

안민석 교육감은 "겉으로 드러난 지표만으로는 알 수 없는 특수교육 현장의 아픔과 어려움을 해결하기 위해서는 단순한 처방이 아닌 근본적인 대전환과 ‘새 판 짜기’가 필요하다"며 "자녀를 통해 특수교육 분야의 전문가가 된 학부모들을 비롯한 특수교육 현장의 목소리를 적극 반영해 경기도에서 대한민국 특수교육의 새로운 모델을 만들겠다"고 약속했다.