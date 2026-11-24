국민의힘 소속 오세훈 서울시장이 이재명 대통령 주재 국무회의에 참석해 조작기소 특검, 조희대 대법원장 탄핵소추 등 정치 현안에 대해 발언하려다 불발된 후 별도 기자회견을 열자, 한성숙 국무총리가 이례적으로 입장 자료를 내 오 시장을 비판하고 나섰다.

한 총리는 24일 언론에 배포한 입장문에서 "국무회의 부의장으로서, 국무회의에 지방정부가 참석해 안건과 관련된 현장의 목소리를 전하고 건설적 제안을 하는 것은 얼마든지 환영"이라면서도 "민생현안에 대해 머리를 맞대야 할 국무회의에서 안건과 무관한 정치적 사안에 대해 발언하는 것은 국무회의 자체를 정치적 논쟁의 장으로 변질시킬 수 있는 매우 부적절한 행위"라고 비판했다.

한 총리는 이어 "오늘 국무회의 진행을 맡은 부의장으로서 서울시장의 국무회의 발언 및 이후의 기자회견 내용에 대해 매우 유감스럽게 생각한다"고 했다.

앞서 오 시장은 이날 서울시청에서 브리핑을 열고 "오늘 국무회의에 참석해, 서울시민을 비롯한 국민들의 깊은 우려를 대통령께 있는 그대로 전달하고자 했으나 발언 기회조차 얻지 못했다"고 밝혔다.

그는 "회의 말미에 발언 신청을 했지만, 대통령께서 '오늘 주제와 관련이 있는 사항이냐'고 물어보셨고, 저는 '특검과 탄핵에 관한 민심을 전달드리고자 한다'고 했다"며 "그 말씀을 드리자마자 '오늘 회의를 마치겠습니다' 하고 의사봉을 세 번 내리치시고 자리를 뜨셨다"고 상황을 전했다.

그러면서 "오늘 제가 대통령께 드리려던 말씀은 다음과 같다"며 △조작기소 특검 임명의 부당성 △대법원장 탄핵추진 반대 등에 대한 자신의 입장을 발표했다.

그러면서 "오늘 드린 말씀은 현장에서 시민들의 절규를 마주하는 서울시장으로서 국민의 절박한 마음을 담아 대통령께 드리고 싶었던 호소"라며 "앞으로도 필요할 때마다 국무회의에 나가 목소리를 전하겠다"고 예고했다.