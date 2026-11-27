전국철도노동조합이 준법투쟁에 돌입한 첫날부터 부산행 KTX와 부산발 일반열차 일부가 지연되면서 승객들이 불편을 겪었다.

지난 26일 철도업계 등에 따르면 이날 오전 울산역에서 8시 59분 출발 예정이던 부산행 KTX가 11분 지연됐다. 오전 9시 18분 출발 예정이던 부산행 열차도 9분 늦어졌다.

▲전국철도노동조합(철도노조)이 승진 제도 개선·추가 수당 지급·인력 확충 등을 요구하며 쟁의행위(안전운행 투쟁)에 돌입한 26일 오전 청주 KTX오송역 대합실 전광판에 열차 운행 지연 안내 문구가 송출되고 있다. ⓒ연합뉴스

반면 울산역 서울 방면 상행선은 정상 운행됐으며, 동해선 태화강역에서도 오전 10시까지 별다른 지연은 확인되지 않았다.

부산에서 출발한 일반열차도 운행에 차질을 빚었다. 이날 오전 9시 18분께 대전역에서는 부산발 ITX-새마을 열차가 12분 지연된 것으로 나타났다.

철도노조는 승진제도 개선과 추가 수당 지급, 인력 확충 등을 요구하며 이날부터 12월 4일까지 안전운행 투쟁에 들어갔다.

준법투쟁 기간 노조는 지연 시간을 만회하기 위한 회복운전을 하지 않고 시간외·휴일 근무도 거부한다. 요구가 받아들여지지 않으면 12월 10일부터 무기한 총파업에 돌입할 방침이다.

한국철도공사(코레일)는 비상수송대책본부를 가동하고 열차 지연에 대응하고 있다. 준법투쟁 기간 승차권 환불·변경 위약금을 면제하며 이용객에게 홈페이지나 모바일 앱을 통해 운행 상황을 미리 확인해 달라고 당부했다.