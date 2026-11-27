악취와 수질오염 문제가 반복된 부산 동천을 북항과 원도심을 연결하는 도심 생태축으로 되살리자는 제안이 나왔다. 단순한 수질 개선을 넘어 시민이 걷고 머무는 공간으로 복원하자는 구상이다.

27일 부산시의회 등에 따르면 전날 열린 '숨쉬는 동천 대시민 포럼'에서는 동천의 생태환경 회복과 도심 공간 재편 방안이 논의됐다. 강동진 경성대 교수의 기조강연에 이어 국민의힘 김재운·더불어민주당 조용우 시의원 등이 토론에 참여했다.

▲부산 부산진구 동천 전경. ⓒ프레시안

조용우 의원은 오염원 차단과 지속적인 수질관리를 우선 과제로 제시했다. 하수·우수 처리체계를 점검하고 수질과 악취 등 환경정보를 시민에게 공개하는 한편 북항 재개발과 연계한 도심 복원이 필요하다고 강조했다.

김재운 의원은 수질 개선을 시민 생활공간의 변화로 연결해야 한다는 입장이다. 단절된 보행 동선을 복원하고 주변 상권과 문화·관광자원을 연계하는 종합계획 마련을 주문했다.

이날 포럼에서는 부산시민공원과 문현금융단지, 원도심, 북항을 연결하는 보행축 조성과 시민·기업·전문가가 장기적인 복원과 관리에 참여하는 '동천 트러스트' 구상도 제안됐다.

이 같은 논의는 전재수 부산시장이 추진해 온 생태하천 복원 구상과도 맞닿아 있다. 전 시장은 지난 7월 기존 수질 개선 방식의 한계를 지적하며 복개 구간을 걷어내는 근본적인 복원 방안까지 검토하도록 지시했다.

부산시는 현재 배수문·배수펌프 설치와 오염토 준설 등 치수사업에 약 1500억원이 필요할 것으로 추산하고 있다. 다만 복개 구간과 상류 지류의 생태 복원은 현재 진행 중인 통합하천사업 기본계획 용역 범위에서 제외돼 있다.

부산시는 연말까지 기본계획을 마련할 방침이다. 이번 포럼에서 제기된 오염원 차단과 보행축 조성, 북항 연계 구상을 구체화하려면 기존 치수 중심 사업과 생태 복원을 연계하는 추가 검토가 필요하다.