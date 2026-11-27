해직교사 특별채용 과정에서 직권을 남용한 혐의로 재판을 받아온 김석준 부산시교육감이 기소 3년 만에 무죄를 확정받았다. 1심에서 직위상실형까지 선고받았던 김 교육감은 항소심에서 판결을 뒤집은 데 이어 대법원에서도 무죄가 확정되면서 사법 리스크에서 벗어났다.

27일 법조계에 따르면 대법원 1부(주심 신숙희 대법관)는 전날 직권남용권리행사방해와 국가공무원법 위반 혐의로 기소된 김 교육감에 대한 상고심에서 검찰의 상고를 기각하고 원심의 무죄 판결을 확정했다.

▲김석준 부산교육감이 26일 서울 여의도 국회 정문 앞에서 열린 교부금법 개정안 관련 4대 요구사항 발표 기자회견에 참석하고 있다. 이날 대법원은 전국교직원노동조합 해직 교사 특별채용 과정에 부당하게 개입한 혐의로 재판에 넘겨진 김석준 부산교육감에 대해 무죄를 확정했다. ⓒ연합뉴스

김 교육감은 2018~2019년 전국교직원노동조합 부산지부 소속 해직교사 4명의 특별채용 과정에서 임용권을 남용한 혐의로 2023년 12월 재판에 넘겨졌다.

1심은 징역 8개월에 집행유예 2년을 선고했으나 지난 8월 항소심은 특별채용이 법령상 요건과 절차를 준수했고 직권남용으로 보기 어렵다며 무죄를 선고했다.

항소심 재판부는 해직교사들에게 재임용 기회를 부여할 필요성이 있었고 특별채용 대상도 특정 교사 4명으로 한정되지 않았다는 점 등을 판단 근거로 삼았다. 특히 검찰이 제기한 공소사실의 왜곡과 과장을 지적하며 자성까지 요구했다.

이에 불복한 검찰은 법리 오해 등을 이유로 상고했으나 대법원은 원심의 판단에 잘못이 없다고 봤다.

김 교육감은 "이번 판결로 저 개인은 물론 부산교육 가족의 명예를 지킬 수 있게 됐다"며 "앞으로 부산교육 발전을 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

김 교육감은 대법원 선고 당일에도 국회를 찾아 지방교육재정 확보에 힘을 보탰다. 지난 23일 국회 앞 1인 시위에 이어 전국 시·도교육감들과 함께 내년도 지방교육재정교부금 산정 기준액을 84조1000억원으로 상향할 것을 요구했다.