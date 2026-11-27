오은택 전 부산 남구청장의 임기 말 사업계획이 승인돼 난개발 논란을 빚었던 이기대공원 입구 고층 아파트 건립사업에 대한 공익감사 청구가 본감사 없이 종결되면서 시민단체가 반발하고 나섰다.

27일 부산경제정의실천시민연합(부산경실련)에 따르면 감사원은 지난 6일 이기대 아파트 건립사업과 관련한 공익감사 청구 5개 사항 모두 감사의 필요성이 인정되지 않는다며 종결 처리했다.

▲부산 남구 이기대 일대에서 바라본 오륙도와 해안경관.ⓒ프레시안

부산경실련은 지난 2월 통합심의 절차의 위법성과 도시·경관계획과의 충돌, 공공성 확보 근거 부족 등을 이유로 부산시와 남구청을 대상으로 공익감사를 청구했다.

그러나 오 전 구청장 재임 당시 남구청은 감사원 예비감사가 진행 중이던 지난 6월 24일 사업계획을 승인·고시했다. 박재범 현 남구청장의 취임을 불과 일주일 앞둔 시점으로 당시에도 '임기 말 허가' 논란이 일었다.

해당 사업은 아이에스동서가 자회사 엠엘씨를 통해 남구 용호동 973번지 일원에 지상 25층 아파트 2개 동, 288세대를 건립하는 것이다.

부산경실련은 건축·경관 분야의 소위원회 의결 이후 공동위원회 심의가 생략된 점을 문제 삼았다. 감사원은 당시 관련 규정과 국토교통부 회신 등을 근거로 해당 심의 절차가 통합심의 취지에 어긋난다고 보기 어렵다고 판단했다.

경관 훼손 여부를 놓고도 입장이 엇갈렸다. 감사원은 사업지가 공원구역 밖에 있다는 점 등을 판단 근거로 삼았으나 부산경실련은 최고 층수가 28층에서 25층으로 낮아졌음에도 용적률이 249.87%에서 249.54%로 소폭 줄고 연면적은 오히려 늘어났다며 경관 개선의 실효성에 의문을 제기했다.

앞서 오 전 구청장은 지난 8월 사업 승인이 적법한 절차에 따라 담당 부서장 전결로 처리됐으며 이를 임의로 막을 권한은 없었다는 입장을 밝힌 바 있다.

부산경실련은 전날 부산시의회에서 기자회견을 열고 감사원이 피감기관의 제출 자료 등을 근거로 본감사 없이 청구를 종결한 것은 사실상 면죄부를 준 것이라고 비판했다. 향후 관련 정보공개 청구와 국민권익위원회 고충민원 제기 등 추가 대응에도 나설 방침이다.