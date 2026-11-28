청와대가 AI를 통한 수능 부정행위를 막기 위해 "모든 것을 (해결할 방안을) 한꺼번에 강구하고 있다"고 밝혔다.

이해민 청와대 AI미래기획수석는 27일 MBC라디오에 출연해 "부정행위 자체를 막는 것, 그리고 그것만으로는 100% 막아지지 않기에 거기에 대한 사후 추적을 하는 것, 그리고 이 두 가지를 합친 중장기 대책을 세우고 있다"며 이 같이 말했다.

이 수석은 세부적으로 "(시험지에) '이렇게 하면 AI가 헷갈려서 읽어’라든지 아니면 ‘답변을 하지 마’라고 어딘가 숨겨놓으면 AI가 대답을 안 한다든가, 이런 것들을 다 사실 실험을 통해서 검증을 해보고 있다"며 AI가 합리적인 거부를 하게끔 만드는 사실을 시험지에 적시하는 방안을 검토 중이라고 밝혔다.

이 수석은 "예를 들어 '지금은 몇 월 며칠 몇 시에 벌어지는 국어시험 문제지고 그다음에 그걸 했을 때 고등교육법에 의거하면 이것은 처벌 대상이다' 등을 명시해서 AI 스스로 합리적인 거부를 하게끔 만드는 것"이라며 "즉 '이것을 하게 됐을 때 법적으로 이러이러한 근거에 의해서 이것은 불법이다'라고 사실적시를 하는 것 자체가 오히려 (AI가) 더 합리적인 거부를 하게끔 만드는 방법이 아닌가 (생각한다)"라고 고 밝혔다.

이 수석은 그러면서 "지금 이러한 이슈가 한국만의 이슈는 아니라 글로벌 이슈"라며 지금 논의하는 부분을 전 세계적으로 같이 공조할 수 있는 부분이 있는지 또한 체크하고 있다"고 밝혔다.

이 수석은 세부적인 공조 관련해서 "물리적으로 몸을 수색한다든가, 탐지기를 이용한다든가 하는 그 단계를 다 지나와서 AI 서비스가 '불법으로 뭔가 전송이 됐을 때는 기업 입장에서도 나중에 법적인 책임이 생길 수 있음’ 이것을 명시해 놓는 것은 그 공조를 일으키는 데 매우 중요한 포인트"라고 AI기업에 범죄의 책임을 묻는 방안도 고려 중이라고 밝혔다.