인공지능(AI) 활용 부정행위 우려가 치솟은 가운데 치러진 올해 대학수학능력시험에서 부정행위 적발 건수가 474건으로 전년 대비 69.9% 증가한 것으로 나타났다. 스마트기기 관련 부정행위 적발 건수는 작년 대비 3.6배나 늘었다.

국회 교육위원회는 27일 교육부로부터 '수능 등 후속조치 및 대책 보고'를 청취했다. 이에 따르면 스마트기기 관련 부정행위는 전년도 31건에서 올해 112건으로 늘었다.

교육부는 시험 중 스마트기기를 활용하는 등 중대 부정행위 6건에 대해 지난 23일 형사고발했다. 화장실에서 스마트폰으로 시험문제를 촬영한 경우가 3건, 고사장에서 스마트폰을 사용한 사례 1건, 소형카메라로 문제를 촬영한 사례 1건, 스마트안경을 소지했다 적발된 사례 1건 등이다.

교육부는 향후 수능 고사장 입구에서부터 금속탐지기 등을 활용해 스마트기기 등 반입을 원천 추진한다는 계획이다. 또 감독관에 대한 부당한 민원이나 소송에 대해 정부 책임성을 강화하고 감독관 수당 인상 등 처우 개선도 도모한다.

교육부 장관 권한대행인 최은옥 차관은 "스마트 안경을 탐지하는 기술은 개발됐고 상용화 단계에 들어가 있다"며 다만 전파탐지기의 경우 과학기술정보통신부와 협력을 통한 추가 개발이 필요하다고 밝혔다. 최 대행은 "내년 수능을 염두에 두고 (전파탐지 등) 기술 개발 일정을 역산해 준비하고 있다"고 설명했다.

최 대행은 다만 스마트기기 소지자의 수능 응시 제한을 10년으로 늘리는 방안과 관련해서는 단순 소지인 경우와 이를 실제로 부정행위에 활용한 경우를 분리해야 한다며 "정도에 따라 달리 (적용)돼야 할 것"이라고 신중론을 폈다.

최 대행은 나아가 "근본적으로 (국가 주관 대입) 시험을 어떤 방식으로, 어떤 내용으로 할 것인가도 장기적으로 논의해야 할 과제"라며 "국회와 긴밀히 협의하겠다"고 했다.

교육부는 수능에 이어 치러지는 대학별 대입시험의 경우 "현재까지(25일 기준) 14개교에서 실시한 대학별 고사에서는 스마트기기를 활용한 부정행위 적발 사례는 없다"고 보고했다.

내년 1월부터는 각 고교 내신시험에서도 AI·스마트기기 활용 등 부정행위 전수조사에 착수할 계획이라고 교육부는 밝혔다. 교육부 소관 국가시험 6종에 대한 관리·감독과 부정행위 제재도 수능에 준해 강화한다. 부정행위에 따른 응시 제한 기간은 교원임용시험과 법학적성시험(LEET), 한국어능력시험(TOPIK) 등은 10년으로, 한국사능력검정시험은 5년으로 늘린다.

여야는 교육부 보고를 들은 후 한목소리로 확실한 대책 마련을 촉구했다. 더불어민주당 백승아 의원은 "다음 수능에서는 실수가 없어야 한다"며 "(기술 개발 등 일정을) 서둘러야 한다"고 당부했다.

민주당 김문수 의원은 이른바 '부정행위 신고 1억 포상금' 제도와 관련, 수능을 치르는 학생들에게 "비교육적이고 부도덕한 마음을 키우는 것 아니냐"는 우려도 나오고 있다고 전했다.

국민의힘 정성국 의원은 전년도 수능시험지 보존 기간이 지나기도 전에 이를 파기한 학교가 73곳에 달한다며 교육부의 관리 소홀을 지적했다.

한편 교육위는 이날 △육아휴직을 신청할 수 있는 교육공무원·교원의 자격을 기존 '초등학교 2학년(8세) 이하'에서 '12세 이하'로 확대하고, 난임치료 휴직의 법적 근거를 마련한 교육공무원법·사립학교법 일부개정안 △고의·중과실이 없는 교직원 등의 안전사고 면책조항을 마련한 학교안전사고 예방·보상법 일부개정안 △학교폭력의 정의에 '성희롱'을 명시한 학교폭력예방법 일부개정안 등 32건 법률안을 의결해 법사위로 넘겼다.