더불어민주당 윤리심판원은 27일, 지난달 비공개 당원 간담회에서 '이재명 대통령도 처음에는 윤석열 전 대통령 탄핵에 반대했다'는 취지의 발언을 한 등의 혐의로 징계 심사에 회부된 최민희 최고위원에게 중징계 처분을 하기로 의견을 모았다. 다만 구체적 징계양정의 내용은 현 단계에서는 밝히지 않기로 했다.

이창환 민주당 윤리심판원장은 이날 오전 10시부터 오후 5시께까지 이어진 회의를 마친 뒤 한 브리핑에서, 최 최고위원의 발언 일부가 "당의 품위를 훼손한 것으로 판단했다"며 "제반 사정을 종합 고려해 중징계 처분을 의결했다"고 밝혔다. 이 원장은 구체적 징계 수위는 "당규상 말씀드릴 수 없다"며 "추후 절차에 따라 알려질 수 있다"고만 했다.

민주당 당규 제7호 '윤리심판원 규정'에 따르면, 당원에 대한 징계처분 종류는 제명·당원자격정지·당직자격정지·경고 등 4가지다. 이 가운데 '경고'만 경징계이고, 나머지 3가지는 모두 중징계로 분류된다.

관건은 징계 수위가 '당직 자격정지'에 그칠 것인지, 아니면 '당원 자격정지' 이상의 더 높은 수위일지다.

'당직 자격정지'일 경우에는 징계 기간 동안 당직 행사와 수임이 정지될 뿐 당원으로서의 권리는 행사할 수 있다. 최고위원직 등 당직은 원칙적으로 유지되고, 다만 징계기간 동안만 최고위원으로서의 활동이 정지된다. 공천상 불이익도 간접적인 데 그친다.

반면 '당원 자격정지'의 경우는 "징계대상자의 당직은 자동 해제되고, 징계기간 동안 당원의 권리행사와 당직 수임이 정지되는 징계처분"으로 정의돼 있다. 즉 최고위원직이 박탈된다. 차기 총선 공천에 있어서도 공천심사의 10% 이하 감산(감점)을 받는다.

최 최고위원은 윤리심판원 결정을 통보받은 지 7일 이내에 재심을 신청할 수 있고, 재심 신청이 있을 경우 윤리심판원은 60일 이내에 심사·의결을 마쳐야 한다. 윤리심판원 의결 결과는 최고위에 보고된다.

최 최고위원에 대한 징계 건은 지난 8.17 전당대회 이후 이어져온 민주당 내 친명-친청 내분의 핵심 사안 중 하나였다.

친청계는 최 최고위원의 비의도적 실언에 대해 과중한 장계를 해서는 안 된다며. 특히 전당대회 과정에서 신천지 신도 당원가입 의혹을 제기했던 김민석 당대표에 대한 징계도 형평성 있게 진행돼야 한다는 입장이었다.

이날 오전 있었던 당 최고위 회의에서도 "전당대회에서 '반명·분열주의·신천지 3자 비밀연합' 의혹을 제기한 당대표에 대해 윤리심판원에 제기한 청원은 언제 심의하는 것인가"(이성윤 최고위원), "다시는 근거 없는 의혹 제기와 마타도어가 선거전략으로 활용되지 않도록 당 차원의 실효성있는 재발방지 대책을 마련하자"(최 최고위원) 등 친청계 최고위원들의 발언이 이어졌다. (☞관련 기사 : 중진들 중재도 무용…민주당, 최민희 징계 앞두고 또 '김민석 책임론')

친청계 수장인 정청래 전 대표도 이날 오후 SNS에 쓴 글에서 "당을 분열 위험에 빠뜨린 해당(害黨)행위는 그 누구도 징계 앞에 예외일 수 없다. 당대표라도"라며 김 대표를 정면 겨냥했다.

정 전 대표는 "나라의 주인은 국민이고 민주당의 주인은 당원"이라며 "들어라, 당원들의 외침을!"이라고 했다. 친청계 당원모임에서 이날 김 대표에 대한 징계청원을 낸 것을 언급한 것으로 풀이된다.

윤리심판원은 한편 김 대표에 대한 징계청원심사 건에 대해서는 "전체회의에 회부해 당헌당규 절차에 따라 조만간 심사할 예정"이라고 이날 밝혔다.