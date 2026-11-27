도널드 트럼프 미국 대통령이 근거 없이 미 상무부의 3분기 성장률 조작 의혹을 제기했다. 속보치와 잠정치가 기공개된 일정대로 발표된 가운데 그 사이 선거일이 끼어 있었다는 이유로 정치적 의도를 주장한 것이다. 트럼프 대통령은 지난주 블라디미르 푸틴 러시아 대통령을 만나 유럽 전역에서 군사 침공을 물릴 것을 촉구했다고 밝히기도 했다.

트럼프 대통령은 추수감사절인 26일(이하 현지시간) 소셜미디어(SNS)를 통해 "선거 직전 가짜 경제 지표를 발표했다가 3분기가 지난 어제 이를 정정하며 국내총생산(GDP) 성장률이 3.4%가 아닌 실제론 4.3%였다고 밝힌 이들에 감사를 표한다"고 비꼬며 "이는 기록적 오류로, 그 심각성이 너무 커서 즉각적 조사가 이뤄져야 한다"고 밝혔다. 주장의 근거는 제시하지 않았다.

전날 미 상무부 경제분석국(BEA)은 3분기 미 GDP 증가율 잠정치를 4.3%로 발표했다. 3년 만에 가장 높은 성장률이다. 지난달 29일 발표된 속보치(3.4%)보다 0.9%포인트(p) 높게 조정됐다. 경제분석국은 수정이 주로 기업 투자와 소비자 지출 상향 조정으로 인해 이뤄졌다고 설명했다.

트럼프 대통령은 이날 추수감사절을 맞아 플로리다주 팜비치 마러라고에서 미 장병들과 통화하면서도 관련해 "그들은 선거 직전 가짜 숫자를 제시했다"며 "그런데 선거 직후 훨씬 더 높은 새 수치를 발표했다. 끔찍하다"고 비난했다.

<AP> 통신은 경제분석국이 GDP, 월간 고용 보고서 등 경제 데이터 정확도 향상을 위해 정기적 조정 과정을 거치며 "이러한 조정은 정치적 일정과 관계 없이 정해진 일정에 따라 진행된다"고 지적했다. 전날 나온 수치도 이미 2027년 말까지 공개돼 있는 발표 일정에 따른 것이다.

트럼프 대통령은 지난해 8월 고용보고서의 일자리 통계가 부진하게 집계되자 노동부 산하 노동통계국장을 해임하기도 했다.

트럼프 대통령은 한국의 추석과 비슷한 명절인 추수감사절을 기념하는 해당 게시글에서 감사와 화합과는 동떨어진 이민자 혐오, 좌파, 언론을 겨냥한 조롱 섞인 메시지를 이어갔다.

그는 "우리나라를 급진 극좌로 몰아넣기 위해 그토록 노력한 사람들, 우리 사법 체계를 샤리아(이슬람 율법)로 바꾸려 하는 사람들", 백악관 보수에 불만을 품은 "기자 및 시민들"이 있다고 지적했다. 이어 "미국인을 기록적 규모로 강간, 살해, 약탈하기 위해 외국 교도소, 정신병원 등에서 우리나라로 불법 입국한 온갖 유형과 인종의 살인자, 마약상, 범죄자들에게 감사한다"는 이민자 혐오 발언도 이어졌다.

트럼프 대통령은 "그들은 대부분 본국으로 송환됐다"며 "당신들이 몹시 그립지만 당신들은 결코 돌아오지 못할 것이고 미국은 당신들이 우리에게 한 일이 다시 일어나도록 허용하지 않을 것"이라고 덧붙였다.

트럼프 대통령은 이날 다른 게시글을 통해 지난주 중국 선전에서 아시아태평경제협력체(APEC) 정상회의 계기 푸틴 대통령과 가진 양자회담에서 "푸틴 대통령이 유럽 전역 영토에서 군사 침공을 물리길 바란다는 점에 대해 많은 시간을 할애해 얘기했다"고 밝혔다. 그러면서 "이를 통해 러시아와 우크라이나 간 합의가 조속히 이뤄지길 희망했다. 난 이게 충분히 가능하다고 생각한다"고 덧붙였다.

독일 도이체벨레(DW) 방송은 트럼프 대통령이 푸틴 대통령에 유럽 어느 지역을 언급했는지 밝히지 않았다고 지적했다. 이번 주 폴란드는 러 정찰 무인기(드론)가 자국 영공에 고의로 침범했다고 비판했다.

트럼프 대통령은 26일 또 다른 게시글에서 공유한 마르크 뤼테 북대서양조약기구(NATO·나토) 사무총장과의 공동성명에서도 "러시아와 우크라이나가 의도적·비의도적 전쟁 확대 행동을 피해야 한다는 점과 신속한 평화 해법 마련 중요성에 대해 상세히 논의했다 "고 밝혔다.

지난주 미·러 정상회담 뒤 트럼프 대통령이 우크라전 관련 푸틴 대통령 쪽으로 기울 가능성에 대한 우려가 커지는 가운데 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 26일 공개된 영국 BBC 방송과의 인터뷰에서 트럼프 대통령이 소셜미디어에 푸틴 대통령과의 사진을 올리며 "내 친구"라고 적은 것은 "이상하다"고 불만을 표했다. 젤렌스키 대통령은 "그(푸틴 대통령)는 침략자고 살인자"라며 "친구가 될 수 없다"고 강조했다.

젤렌스키 대통령은 "러시아를 압박할 수 있는 진정 도움되는 동맹국"이 필요하다며 미국이 "힘세고 존경 받는" 진정한 강대국 면모를 보여줄 것을 촉구했다. 그는 "가해자에 너무 중립적이 되려 하면, 피해자도 가해자도 지지하는 꼴이 된다. 옳지 않다"고 덧붙였다.

젤렌스키 대통령은 탄도미사일 요격기가 매우 부족하다며 미국이 패트리어트 방공 체계 인도를 지연하고 있다고 밝혔다. 그는 미국이 "중동에 더 집중하는 게 유감스럽다"고 했다.

또 우크라이나 점령지에서 일론 머스크의 우주기업 스페이스엑스(X)의 위성 통신 시스템 스타링크 및 군사용 버전 스타실드 속도 제한이 지속되고 있다고 설명했다. 이 시스템은 무인기 운용에 필수적이다. 젤렌스키 대통령은 속도 제한이 누구의 결정인지는 "정말 모르겠다"며 "꼭 탁구 같다. 한 쪽에 물어보면 다른 쪽을 지목한다"고 덧붙였다.