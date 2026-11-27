▲사선대에 조성된 도시숲 ⓒ임실군

전북 임실군이 군민의 휴식 공간 확충과 기후변화 대응을 위해 2027년 '도시숲 및 학교숲 조성사업'에 총 4억6000만 원을 투입한다.

27일 임실군에 따르면 도심과 농촌 마을, 학교의 유휴 부지를 활용해 도시숲 2곳과 학교숲 1곳 등 총 3곳의 생활권 녹색 쉼터를 새로 조성할 계획이다.

세부 계획을 보면 도시숲 조성에는 3억6000만 원이 투입된다.

대상지는 임실읍 현곡리 현곡마을회관 일원과 관촌면 체육문화센터 일원 2곳으로, 각각 0.1ha 규모로 들어선다.

주민 이용이 잦은 마을 공동체 공간과 체육·문화시설 인근에 녹지를 배치해 휴식 기능과 경관 개선 효과를 동시에 노린다.

학교숲 조성사업에는 1억 원이 책정됐다.

지사면 지사중학교 일원 0.1ha 부지에 조성되는 학교숲은 학생들에게 생태 감수성을 키우는 야외 학습장을 제공하고, 교직원과 지역 주민에게는 휴식 공간을 지원한다.

군은 설계 단계부터 대상지별 지형 특성과 주 이용층의 동선을 반영해 공간 활용도를 높일 방침이다.

조성 이후에는 정기적인 수목 생육 상태 점검과 병해충 방제, 편의시설 안전 관리를 병행해 지속 가능한 녹지 환경을 유지할 예정이다.