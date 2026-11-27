전북자치도 익산시의 다양한 청년정책 강화에도 2030세대 인구는 올해도 감소세를 벗어나지 못해 실질적인 성과분석과 세대별 타깃 전략이 화급을 다투고 있다.

27일 익산시에 따르면 올해 전담부서인 청년경제국 청년일자리과를 중심으로 일자리·창업, 주거·생활, 문화·참여 등 전 분야에 걸쳐 82개 청년정책사업을 촘촘히 추진하며 '청년이 성장하고 머무는 도시' 기반을 한층 공고이 했다.

익산시는 청년들의 노동시장 진입과 장기근속을 이끄는 일자리 분야가 가장 눈에 띄는 성과라는 분석이다.

▲익산시의 다양한 청년정책 강화에도 2030세대 인구는 올해도 대폭 감소해 실질적인 성과분석과 대안 마련이 화급을 다툰다는 분석이다. ⓒ프레시안

구직단념 청년 등의 사회진입을 돕는 '청년도전지원사업'은 올해 선정인원 133명 중 126명이 과정을 마쳐 지난 10월 기준 94.7%라는 높은 수료율을 기록했다.

수료 이후 취·창업 22건을 비롯해 직업훈련과 일경험 등 78건(11월9일 기준·중복 포함)의 사후관리 실적을 거두며 청년들의 실질적인 자립 발판을 마련했다.

지역 중소·중견기업 재직 청년에게 월 30만원씩 최대 3년간 지급하는 대표 정착 정책인 '익산형 근로청년수당'은 올해 신규만 500명을 기록했다.

수혜자 만족도 조사에서도 지난해 응답자의 99%가 "정책에 만족한다"고 답했으며 96%는 "익산에 주소를 유지하는데 실질적인 도움이 됐다"라고 응답해 지역이탈 방지 효과를 보여줬다.

익산시는 또 월세지원과 전세자금 대출이자 지원, 공공임대주택 임대보증금, 주택구입 대출이자 지원 등 청년의 생애단계와 주거여건에 맞춘 맞춤형 주거 사다리를 가동하고 있으며 대한민국 제1호 '익산 청년시청'은 취업·창업 상담부터 보육과 문화·교류까지 한번에 지원하고 있다.

올해부터는 주말 운영까지 확대한 결과 9월말 기준 누적이용객이 4만594명으로 지난해 같은 기간보다 64.8%나 급증했다는 익산시의 자랑이다.

익산시가 MZ세대 유치를 위해 총력전을 경주하고 있음에도 2030세대 인구는 올해도 감소세에서 벗어나지 못하고 있다.

올들어 10월 말 현재 익산시의 20대와 30대 전체 인구는 5만2678명으로 작년말(5만3086명)에 비해 408명이나 감소했다.

같은 기간 중 익산시 전 연령대 인구가 26만7066명에서 26만6358명으로 708명이 줄어든 것과 비교할 때 전체 인구 감소의 57%가 청년층 감소에 기인한 것이란 점에서 문제의 심각성을 더해주고 있다.

▲익산시에서 열린 한 취업 박람회 행사에 줄을 선 젊은이들 ⓒ프레시안

특히 익산시 전체 인구감소율이 0.3%인데 비해 2030세대 감소율은 이보다 2배 이상인 0.8%를 기록해 청년층 인구유출이 전체 인구감소를 주도하는 최대 변수로 손꼽히고 있다는 지적이다.

익산시의 청년층 인구 감소는 취업과 학업을 위해 매년 수백명씩 수도권으로 보따리를 싸는 '향(向)서울 현상'의 심화와 직결된다는 분석이다.

실제로 20대의 주민등록상 인구는 작년말 2만8644명에서 올해 10월 말에 2만8072명으로 570여명이 대거 빠져나가는 등 감소한 것으로 확인돼 취업과 학업행렬의 심각성을 더해줬다.

학계의 한 관계자는 "현행 익산시의 청년정책은 상당수가 30대를 겨냥한 것"이라며 "20대 전반에서 취업 등을 위해 타 지역으로 빠져나가는 현상을 누그러뜨리지 않고선 익산시 차원에서 청년정책의 가시적 성과를 말하기는 쉽지 않아 보인다"고 말했다.

이 관계자는 "학업을 위해 수도권을 향하는 것은 뭐라 말하기 어렵다고 해도 취업을 위한 엑소더스, 대이동은 막을 수 있는 방법이 있을 것"이라며 "창업하기 가장 좋은 도시, 창업 이후에도 행정이 지원을 아끼지 않는 지역을 만들 수 있도록 중장기적인 프로젝트 등을 고민해봐야 할 것"이라고 덧붙였다.

청년층과 신혼부부를 염두에 둔 각종 정책에 힘입어 익산시의 30대 인구는 작년말 2만4442명에서 올해 10월 말 2만4606명으로 160여명이 늘어났다.

세대별 맞춤형 타깃 공략이 성공한 셈이어서 앞으로 20대 인구 유출 차단과 유입 확대를 위한 차별화된 대책 마련이 더욱 절실하다는 지적이다.