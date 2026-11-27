강원특별자치도(도지사 우상호)가 25일부터 26일까지 1박 2일간 국립춘천숲체원에서 2026년 강원특별자치도 여성권익증진시설 종사자 워크숍을 열었다.

이번 행사는 여성폭력 피해자 지원 현장에서 일하는 종사자들의 노고를 격려하고 현장의 목소리를 듣기 위해 마련했다.

▲2026년 강원특별자치도 여성권익증진시설 종사자 워크숍. ⓒ강원특별자치도

도내 여성권익증진시설 종사자, 시·군 담당 공무원 등 100여 명이 참석해 여성권익증진 유공자 표창, 산림복지 프로그램, 강원 여성폭력방지 협의체 정책·현안 토론 등을 진행했다.

참석자들은 정책·현안 토론에서 스토킹, 교제폭력, 디지털 성범죄 등 신종 여성폭력 대응 방안을 집중 논의했다.

▲2026년 강원특별자치도 여성권익증진시설 종사자 워크숍. ⓒ강원특별자치도

최근 피해 동향과 지원 과정을 공유하고 기관 간 협력 강화 방안과 실효성 있는 피해자 지원책을 함께 모색했다.

이어진 현장 소통 간담회에서는 강원특별자치도와 종사자들이 현장의 어려움과 건의 사항을 자유롭게 나눴다.

▲2026년 강원특별자치도 여성권익증진시설 종사자 워크숍. ⓒ강원특별자치도

강원특별자치도는 이날 나온 의견을 검토해 향후 정책에 반영하기로 했다.

워크숍은 국립춘천숲체원의 지원으로 진행됐으며 참석자들은 숲 해설과 산림레포츠 체험 등 산림복지 프로그램을 통해 업무로 쌓인 스트레스를 풀고 재충전하는 시간을 가졌다.

▲2026년 강원특별자치도 여성권익증진시설 종사자 워크숍. ⓒ강원특별자치도

유지영 강원특별자치도 복지보건국장은 "밤낮없이 피해자 곁을 지키며 일상 회복을 돕는 종사자들이야말로 여성폭력 대응의 가장 든든한 버팀목"이라며 "현장의 의견을 최우선으로 정책에 반영해 피해자 보호·지원 체계를 더욱 내실 있게 다지고 여성폭력 범죄 근절에 힘쓰겠다"고 말했다.