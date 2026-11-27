호남 철도 교통의 핵심 거점인 전북자치도 익산역이 증축 규모를 확장해 새만금 관문도시와 원도심 대전환의 기폭제 역할을 할 전망이다.

익산시와 정치권의 긴밀한 공조에 힘입어 익산역 증축공사 규모가 당초 연면적 1800㎡에 총사업비 318억원에서 최종 연면적 2900㎡에 총사업비 480억 원 규모로 대폭 확대됐기 때문이다.

익산시는 27일 오후 시청 다목적홀에서 최정호 익산시장과 정치권 인사, 대도시권광역교통위원회 위원장, 국가철도공단 이사장, 한국철도공사 안전부사장, 시민 등 400여 명이 참석한 가운데 이같은 내용을 담은 '익산역 증축공사 사업설명회'를 개최했다.

▲익산역이 증축 규모를 확장해 새만금 관문도시와 원도심 대전환의 기폭제 역할을 할 전망이다. ⓒ프레시안

이날 행사에서는 익산역 이용객의 편의를 높이고 미래 철도 수요에 선제적으로 대응하기 위한 증축 사업의 구체적인 계획과 향후 추진 일정이 소개돼 관심을 끌었다.

앞서 익산시와 정치권은 시민 편의를 염두에 두고 회의·편의시설 확충을 중앙 정치권과 관련 부처 등에 지속적으로 건의해왔다.

발 빠른 행정력과 대응에 국비 확보를 뒷받침하는 지역 정치권의 유기적인 협력이 주효하면서 증축 규모 확대의 성과로 이어졌다는 분석이다.

익산시는 익산역사 확장이 완료되면 새만금 인입철도 등 신규 노선 개통과 고속철도 통합 운영 등으로 늘어나는 이용 수요를 안정적으로 수용할 수 있을 것이라고 내다봤다.

단순한 열차 환승 공간을 넘어 시민이 모이고 소통하는 복합 문화·편의 공간으로 익산역의 기능이 한 단계 도약할 전망이라는 분석이다.

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익산역 증축 확대를 계기로 도시 전반의 대전환을 위한 연계 사업 추진에도 속도가 점쳐진다.

익산시는 복합환승센터 건립과 역세권 산업단지·복합개발을 위한 밑그림 용역을 준비 중이며 원도심에 새로운 활력을 불어넣기 위한 도시재생 혁신지구(리코어·RE:CORE) 공모 사업도 역점 추진하고 있다.

최정호 익산시장은 "새만금으로 향하는 사람과 기업의 흐름이 익산역을 거쳐 원도심의 활력으로 이어지도록 사업 추진에 만전을 기할 것"이라며 "스쳐 가는 도시가 아닌 머물고 일하며 살아가는 '사람이 흐르는 익산'을 반드시 만들어 내겠다"고 말했다.