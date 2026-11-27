김원일 의장을 비롯한 부산 기장군의회 의원들이 수년째 수질오염 민원이 반복된 좌광천과 시설 하자 논란을 빚은 일광야구체험관 등 주요 현장을 찾아 행정사무감사를 실시했다.

27일 기장군의회에 따르면 군의원들은 제300회 정례회 행정사무감사 2일차를 맞아 관내 주요 사업장과 민원 현장 9곳을 방문해 사업 추진 실태와 개선 방안을 점검했다.

▲27일 부산 기장군의회 의원들이 2026년도 행정사무감사를 위해 주요 사업장과 민원 현장을 방문해 기념촬영을 하고 있다. ⓒ기장군의회

이번 현장점검에는 지난달 임시회에서 주요 현안으로 다뤄졌던 좌광천과 일광야구체험관도 포함됐다.

좌광천은 오염수 유입과 거품·악취 민원이 수년째 반복된 곳이다. 김 의장은 지난달 29일 근본적인 오염 원인 규명과 대책 마련을 위해 군의회와 집행부가 참여하는 합동 전담조직(TF) 구성을 촉구한 바 있다.

일광야구체험관과 실내야구연습장은 지난 4월 말부터 9월 말까지 기계·시스템 관련 하자가 약 440건 발생하는 등 정식 개관에 차질을 빚었다. 군의회는 지난달 29일 해당 시설의 신축공사에 대한 감사원 감사 청구 안건을 의결했다.

군의원들은 이날 파크골프장과 테니스경기장, 치유의 숲, 대변어촌계 수산물직매장, 죽도 관광화 사업 등의 추진 현황도 살폈다.

마지막으로 기장군의회는 현장점검을 통해 파악한 문제점을 바탕으로 집행부에 주민 불편 해소와 사업별 개선 대책 마련을 주문했다.