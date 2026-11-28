전북자치도선관위가 올 12월에 있을 전북도·시·군 체육회장 선거와 관련해 "매수 및 기부행위 등 중대한 위반행위는 엄중하게 대응할 계획"이라고 강조했다.

전북도선관위는 27일 "깨끗한 선거 분위기 조성을 위하여 후보자와 선거인 모두 적극적으로 참여하여 주기를 당부한다"며 이 같이 강조했다.

전북도선관위에 따르면 오는 12월 16일(도)과 같은 달 23일(시·군)에 각각 실시하는 도 및 시·군 체육회장선거를 위탁받아 관리한다고 밝혔다.

▲전북자치도선관위가 올 12월에 있을 전북도·시·군 체육회장 선거와 관련해 "매수 및 기부행위 등 중대한 위반행위는 엄중하게 대응할 계획"이라고 강조했다. ⓒ전북자치도선관위

이번 지방체육회장선거는 2020년 12월 '국민체육진흥법' 개정을 통해 선관위가 의무위탁을 받아 관리하도록 변경된 후 2022년 첫 위탁관리에 이어 두 번째로 선관위가 위탁관리하는 선거이다.

전북도선관위와 시·군선관위는 지방체육회장선거의 후보자등록 및 투·개표 등 선거관리 전반에 관한 사무 및 위반행위 단속과 조사에 관한 사무 등을 관리한다.

후보자등록 신청은 도체육회장선거의 경우 12월 3일과 4일 이틀동안이며 시·군체육회장선거의 경우 12월 10일부터 11일까지 매일 오전 9시부터 오후 6시까지 관할 선관위로 하면 된다.

선거운동기간은 도체육회장선거는 12월 5일부터 선거일 전일인 12월 15일까지, 시·군체육회장선거는 12월 12일부터 선거일 전일인 12월 22일까지 각각 11일간이다.