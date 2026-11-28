여산송씨 지신공파 정민공 장수종중이 단종의 장인인 정민공 송현수(宋玹壽·?~1457) 선생과 관련한 귀중한 고문서를 전북자치도 장수군에 기증했다.

27일 장수군에 따르면 송현수 선생은 조선 제6대 왕 단종의 장인이자 정순왕후(定順王后)의 아버지로 조선 전기 왕실의 비극적인 역사와 깊은 관련이 있는 인물이다.

송현수 선생은 단종이 왕위에서 물러난 뒤 벌어진 복위사건에 연루되어 1457년 세조 3년에 죽임을 당했다. 오랜 세월이 흐른 뒤 숙종과 정조시대에 이르러 충절을 인정받아 관작과 시호를 추증받았다.

▲단종의 장인 송현수 선행 관련 문서 ⓒ장수군

선생의 본관인 여산(礪山)은 현재 전북자치도 익산시 여산면 일대와 관련이 있는 것으로 알려졌다.

장수군 산서면에는 선생의 위패를 모신 장수군 향토문화유산 '장수 송현수 부조묘'가 자리하고 있으며 후손들은 매년 음력 10월 보름에 시제를 지내고 있다.

'부조묘(不祧廟)'는 나라에서 특별히 인정해 세월이 오래 지나도 신주(神主)를 다른 사당으로 옮기거나 없애지 않고 영구히 모시도록 허락한 사당을 말한다.

장수종중이 기증한 유물은 △정조 대 송현수 선생의 복권과 함께 영돈령부사 및 여량부원군(礪良府院君)으로 추증하며 내린 교지 1점 △문중의 계보와 내력을 기록한 여산송씨세계(가승) 1점 △선조들의 글귀와 교훈을 엮은 고서인 유잠(遺箴) 2점 등이다.

모두 역사적·학술적 가치가 높은 고문서들로 평가된다.

송현수 선생의 '추증교지' 1점은 송현수 선생이 후대 왕조에 의해 어떻게 명예를 회복하고 역사적으로 재평가되었는지를 보여주는 국가의 공식문서라는 점에서 중요성이 인정된다.

조선의 왕이 내린 교지는 당시 국가의 인사와 포상, 신분 및 명예에 관한 결정이 실제로 이루어졌음을 증명하는 1차 사료라는 점에서 가치를 지닌다는 전문가의 주장이다.

'유잠' 2점은 여산송씨 문중에서 선조들의 가르침을 어떻게 전승했는지 살펴볼 수 있는 가문정신의 계승과 조선시대 사대부 가문의 윤리관과 교육관을 연구할 수 있는 유교적 생활문화 연구 차원에서 중요한 사료로 평가받고 있다.

송현수 선생과 후손들의 정신적·문화적 유산을 살펴볼 수 있는 문중 역사 연구에도 도움이 될 것으로 보인다.

▲장수군에 있는 장수역사전시관 전경 ⓒ장수군

종중 관계자는 "오랜 세월 소중히 보관해 온 선조의 고문서를 체계적으로 보존하고 그 역사적 가치를 군민과 함께 나누고자 장수군에 기증하는 것을 결정했다"고 말했다.

장수군은 기증받은 유물을 장수역사전시관 소장품으로 등록하고 특별기획전과 상설전시, 지역 역사 교육자료 등으로 활용할 계획이다.

최훈식 군수는 "선조의 역사가 담긴 귀중한 고문서를 기증해주신 종중 관계자분들께 깊이 감사드린다"며 "소중한 역사문화유산을 체계적으로 보존하고 그 가치를 널리 알려 후대에 온전히 전승할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.