강원특별자치도교육청(교육감 강삼영)이 27일부터 28일까지 이틀간 평창군 휘닉스호텔에서 2026 고교학점제 성과 공유 및 교육과정 중앙 컨설팅을 운영했다.

고교학점제 전면 도입에 맞춰 교원 역량을 높이고 학교 교육과정 편제를 지원하기 위해 열렸다.

▲2026 고교학점제 성과 공유 및 교육과정 중앙 컨설팅. ⓒ강원특별자치도교육청

도내 고등학교 교사, 고교학점제 종합지원단, 교육과정 현장지원단 등 100여 명이 참석했다.

강원특별자치도교육청은 이번 성과 공유와 컨설팅 결과를 바탕으로 학교별 교육과정 편제를 내실화하고 학점 미이수 예방 체계를 구축해 학생의 안정적인 졸업을 돕기로 했다.

이를 위해 공유회에서는 졸업 유예 제로를 위한 미이수 예방 전략과 미이수 학생 관리 특강을 열었다.

이어 학교별로 2027학년도 고등학교 입학생 교육과정 편제와 2025·2026학년도 입학생 교육과정 편제 수정안을 점검하는 중앙 컨설팅을 진행했다.

권대동 강원특별자치도교육청 중등교육과장은 "고교학점제의 안정적인 정착을 위해서는 학교별 특성을 반영한 내실 있는 교육과정 운영과 체계적인 학습 지원이 중요하다"며 "모든 학생이 학점 미이수에 대한 어려움 없이 안정적으로 졸업하도록 학교 현장 지원을 강화하겠다"고 말했다.