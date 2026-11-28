강원특별자치도강릉교육지원청(교육장 강장혁)이 27일 강원특별자치도교육청특수교육원 강릉분원에서 2026 교육장·학부모 교육정책 대화마당을 열었다.

교육정책에 대한 공감대를 넓히고 현장 의견을 모아 강릉교육 발전 방향을 찾기 위해 마련했다.

▲2026 교육장·학부모 교육정책 대화마당. ⓒ강릉교육지원청

학부모의 교육 참여를 활성화해 지속적인 교육공동체 협력 체계를 다지는 취지도 담았다.

강릉시 관내 각급 학교 학부모회 회장단이 참석했다.

1부 교육정책 특강에서는 이준희 강원특별자치도교육청 정책보좌관이 강사로 나서 강원교육정책의 방향과 주요 과제를 주제로 강연했다.

2부 교육정책 대화마당은 곽경애 강원특별자치도강릉교육지원청학부모회협의회 상임대표가 사회를 맡았다.

참석자들은 사전 설문조사로 접수한 안건과 현장 질의응답을 중심으로 학력향상·교육과정, 진로·진학, 인성교육 등 핵심 현안을 집중 논의했다.

강장혁 강원특별자치도강릉교육지원청 교육장은 "아이들의 성장은 학교와 가정이 함께할 때 더욱 단단해진다"며 "오늘 나눈 소중한 의견을 강릉교육을 발전시키는 밑거름으로 삼아 현장 중심의 교육정책을 펴고 소통을 이어가겠다"고 말했다.