미래항공기술센터가 원주시 부론일반산업단지에 문을 열고 본격적인 운영에 들어갔다.

한국산업기술시험원(KTL)은 27일 원주시 부론일반산업단지에서 미래항공기술센터 개소식을 열었다.

▲미래항공기술센터. ⓒ원주시

행사에는 원주시와 한국산업기술시험원을 비롯해 우주항공청, 강원특별자치도, 지역 국회의원, 도·시의원, 강원특별자치도경제진흥원, 강원대학교 원주캠퍼스 관계자와 주민 100여 명이 참석했다.

한국산업기술시험원이 운영하는 미래항공기술센터는 특수목적 유·무인 드론의 성능과 안전성을 전문적으로 시험·평가하고 인증 서비스를 제공하는 시설이다.

▲미래항공기술센터. ⓒ원주시

센터에는 드론 비행 소음을 측정하는 이동형 소음평가시스템과 비·눈·결빙 등 극한 기상 조건에서 드론 성능을 검증하는 복합환경시험평가시스템, 돌풍 등 기류 변화에 따른 비행 안정성을 진단하는 비행조종 안정성 평가시스템 등 첨단 장비를 갖췄다.

관련 기업들은 실제 비행에 앞서 다양한 환경 조건에서 기체의 성능과 안전성을 정밀 검증하고 기술을 고도화할 수 있다.

▲미래항공기술센터. ⓒ원주시

원주시는 그동안 드론특별자유화구역 지정과 드론 실증도시 사업으로 드론 운용과 실증 인프라를 다져왔다.

이번 미래항공기술센터 개소로 전문 시험·평가 기능까지 더해지면서 연구·개발부터 실증, 성능 검증까지 연계하는 산업 기반을 완성했다.

▲미래항공기술센터. ⓒ원주시

원주시는 이를 발판으로 특수목적 드론과 국방 드론 분야의 기술개발과 기업 지원을 강화하기로 했다. 유관기관과 협력해 원주시를 드론 산업의 핵심 거점으로 키운다는 구상이다.

구자열 원주시장은 "미래항공기술센터 개소는 원주시가 미래항공산업의 중심지로 도약하는 중요한 기반이 될 것"이라며 "전문기관과 대학 등과 긴밀히 협력해 드론 산업의 경쟁력을 높이고 관련 기업이 성장하는 탄탄한 산업 생태계를 만들겠다"고 말했다.