안산시, 아헨특구와 미래협력 강화 위한 교류 추진

경기 안산시가 독일 아헨특구와의 산업·문화 분야 협력 확대를 위한 활발한 우호교류 행보를 이어가고 있다.

9일 안산시에 따르면 지난 7일(현지시간) 이민근 안산시장과 경제사절단은 헤르초겐라트시를 방문해 벤야민 파다비앙 시장과 면담했으며, 이어 아헨특구 시장 및 지역정부 대표들과 간담회를 가졌다.

▲그뤼테마이어 아헨특구시장과 여러 도시 대표, 경제 관계자들과 기념사진 ⓒ 안산시 제공

헤르초겐라트는 아헨특구 내 인구 약 4만 7천 명 규모의 도시로, 네덜란드 국경과 인접해 있다. 과거 석탄·철강 산업 중심이던 이 도시는 현재 자동차, 에너지, 정보기술 분야를 중심으로 산업 구조 전환을 추진 중이다.

벤야민 파다비앙 시장은 지난해 6월 아헨특구 경제협력사절단의 일원으로 안산을 방문한 바 있어 양 도시 간 우호 관계가 더욱 공고해지고 있다.

이 시장은 이번 방문에서 헤르초겐라트의 주요 역사문화유산인 부르크 로데를 둘러보고, 문화자원의 보존 및 시민 활용 사례를 살폈다. 이후 슈톨베르크에서 열린 간담회에는 팀 그뤼테마이어 아헨특구시장과 여러 도시 대표, 경제 관계자들이 참석해 협력 현황과 확대 방안에 대해 논의했다.

이민근 시장은 “아헨특구 여러 도시 대표들과 직접 만나 협력 폭을 넓힐 기회를 가질 수 있어 뜻깊다”며 “각 도시가 가진 강점과 안산의 산업 역량을 연결하는 기업 교류를 적극 발굴하겠다”고 말했다.

안산시와 아헨특구는 2019년 우호협력도시 협약 체결 이후 신재생에너지 및 수소 분야 실행협의서(2023년), 그리고 지난해에는 의회 간 우호협력 합의서 체결 등 지속해서 교류를 심화해왔다. 이번 방문은 양 지역 협력을 한 단계 끌어올리는 계기가 될 전망이다.