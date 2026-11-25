지난 11월 11일 민주당 박주민 의원이 '평등에 관한 법률안'을 발의했다. 이로써 진보당 손솔, 조국혁신당 정춘생에 이어 22대 국회에서 세 번째 '차별금지법'이 발의되었다. 뒤늦게라도 여당인 민주당 의원이 대표발의에 나섰다는 점은 환영할 만한 일이다. 이제는 정치가 차별금지법 제정에 나서야 할 때다. 20년 동안 발의만 14번째인 차별금지법이 아직까지 제정되지 않은 이유는 '사회적 합의'가 부족해서도 아니고, 불필요한 '논란'을 불러왔기 때문도 아니다. 오히려 '논란'을 회피하지 않고 차별에 정면으로 맞서는 정치의 부재 때문이다.

차별금지법 발의, '논란'을 회피해온 역사

차별금지법은 반대하는 사람이 많다고 오해받지만, 여론조사에서는 줄곧 과반 이상의 지지를 받아왔다. 올해 4월 갤럽에서 진행한 여론조사의 55% 찬성 의견(반대 29%)부터 2013년 종교자유정책연구원에서 진행한 여론조사 결과 찬성 59%(반대 17%)까지, 10년을 넘게 거슬러 올라가도 마찬가지다. 사회적 합의의 부족이 아니라 성소수자의 존재를 부정하는 보수 개신교 세력의 차별적 주장을 논란으로 둔갑시키며 정치권이 입법을 회피해왔다는 방증이다. 이러한 논란 회피의 역사는 2007년 차별금지법을 처음으로 발의했던 노무현 정부에서 시작되었다. 차별금지사유에 성적지향이 포함된 것을 보수 개신교가 문제삼자, 정부는 차별금지사유 7가지를 삭제했다. '논란의 소지' 없이 차별금지법을 만들겠다더니, 누더기 차별금지법을 발의한 것이다. 평등한 사회의 기준을 세워야 하는 법이 오히려 소수자를 차별해도 괜찮다는 신호를 주는 법으로 등장한 것이다.

차별금지 사유를 둘러싼 논란을 돌파하지 않은 채, 정치는 계속해서 뒷걸음질 쳤다. 2013년 김한길, 최원식 의원은 민주당 의원 절반의 서명을 받아 차별금지법을 발의했다. 하지만 보수 개신교 세력의 반대가 거세지자 이들은 '논란'이 커지면 이후 차별금지법에 대한 후속 논의를 어렵게 할 거라며, 토론회 한 번 하지 않고 법안을 철회했다. 이후 8년 동안 민주당은 관련 법을 발의조차 하지 않았다. 2017년 대선 당시 문재인 후보는 차별금지법 제정 요구에 "나중에"로 답했고, 당선 이후에는 박근혜 정부의 국정과제에 포함됐던 차별금지법을 제외했다. 2025년 이재명 대통령도 "방향은 맞지만 논쟁과 갈등이 커지면 당장 할 일을 하기 어렵다"며 차별금지사유에 대한 논란을 회피했다. 결과적으로 논란을 피하겠다는 정치는 보수 개신교 세력과 함께 성소수자의 존재를 지우는 차별을 승인하는 효과를 만들었고, 되려 차별을 조장하는 세력을 키우는 데 일조했다.

불평등을 겨냥하지 않고 차별금지법 제정이 가능할까

정치가 '논란'이라며 회피한 것은 보수 개신교의 반대가 있었을 때만이 아니다. 차별금지법에 대해 한국경영자총협회 등 경영계가 반대하자, 이때도 민주당은 '논란'을 회피했다. 2007년 법무부가 누더기 차별금지법을 발의하기에 앞서 2006년 국가인권위원회가 차별금지법 제정을 정부에 권고했다. 하지만 당시 인권위의 권고와 달리 법무부의 입법예고안에는 이미 인권위의 차별에 대한 시정명령권과 악의적 차별에 대한 가중적 손해배상 조항이 빠져있었다. 이에 더해 차별금지 사유에 고용형태도 삭제했다. 이는 일상에서 마주하는 차별에 대처하며 사회경제적 불평등을 줄이기 위한 차별금지법의 조항을 '논란거리'로 여기고, 차별금지법을 소극적으로 적용하겠다는 정치의 결정이었다.

올해 7월 민주당 의원 15명이 '불평등 완화법'이란 이름으로 사회 불평등을 완화하기 위해 정부가 지표를 개발하고 완화 계획을 세우는 위원회를 설치하는 법을 발의했다. 처벌도 시정조치도 보이지 않는 이 법을 두고도, 차별금지법을 반대하던 이들은 이름만 바꾼 차별금지법이라며 똑같은 논란을 만들고 있다.

이런 조건에서 22대 국회에서 차별금지법을 발의한 민주당 박주민 의원은 형사처벌 조항을 없애고, 가중적 손해배상 조항도 삭제했다. 차별금지법에 형사처벌 조항이 없다는 점을 적극 알리며 사회적 논란이 되는 조항은 덜어냈다는 점을 어필한 것이다. 하지만 불평등에 맞서는 시도 자체를 반대하는 이들을 그대로 두고 논란이 없는 법조문을 만드는 데만 매달린다고 제정 가능성 커지는 건 아니다. 오히려 차별금지법 제정을 위해서는 차별금지법에 제기되는 논란을 정면으로 돌파하며, 불평등에 맞서는 목소리를 모아내는 정치가 필요하다.

일상에서부터 평등을 실현하는 법

차별금지법은 차별을 해소하고 불평등에 맞설 수 있도록 사회의 역량을 길러내는 것을 목표로 한다. 차별은 아주 작은 사적인 일상에서부터 삶에 중대한 영향을 미치는 일까지 다양한 모습으로 겪게 된다. 그래서 모든 차별을 규제하고 처벌하는 방식으로는 오히려 차별받은 사람이 차별금지법을 적극적으로 활용하는 일도 어렵게 만들 뿐만 아니라 불평등에 대응하는 사회의 역량도 만들어내지 못한다. 그래서 차별금지법이 차별을 규제하는 방식은 인권위가 정해진 범위 안에서 시정을 명령하는 것이지 차별 행위를 형사처벌 대상으로 삼는 것이 아니다. 또 어떤 이유로도 차별해서는 안 된다는 차별금지 사유를 명시하지만, 이 법이 적용되는 범위는 일터, 학교, 병원, 카페, 주민센터, 공공기관과 같이 삶에 필수적이고 공적인 공간으로 그 범위를 한정한다.

형사법으로 접근하지 않기 때문에 차별 진정에 대한 증명 역시 피해자가 아니라 차별한 상대의 몫으로 규정할 수 있다. 차별당한 노동자가 아니라 회사가 차별하지 않았음을 증명해야 한다는 것이다. 이렇듯 차별금지법은 현실의 차별에 맞서 적극적으로 활용될 수 있도록 제도를 설계한 것이다. 소위 논란의 대상이 되는 형사처벌이나 가중적 손해배상 조치는 차별을 진정했다는 이유로 불이익받거나, 고의적이고 지속적인 차별을 받으면 각각 이를 방지하고 대처할 수 있는 수단으로서 의의를 갖는다. 중요한 것은 이 사회의 성원들이 차별을 내 일상에서 직접적으로 마주했을 때 대응할 방법을 쉽게 떠올리고, 구체적으로 바꿔내는 경험을 쌓아 나가며 일상에서 평등을 실현하는 기준을 세워나가는 것이다.

2024년 12월 윤석열의 계엄에 맞서 광장을 열었던 시민들이 한국 사회를 바꾸기 위한 첫 번째 과제로 차별금지법 제정을 외쳤다. 민주주의가 붕괴된 자리에서 시민들은 서로 다른 조건이나 배경에 상관없이 일상에서 마주하는 불평등을 바꿔내는 법이 가장 먼저 필요하다고 외친 것이다. 이는 우연이 아니라 평등의 원칙을 세우는 일을 지연시킨 결과가 민주주의 시스템의 붕괴로 드러났음을 확인한 결과다.

'2026 한국의 성인지 통계'에 따르면 월 200만 원을 버는 노동자의 70%는 여성이다. 인권위가 발표한 <이주노동자 사망에 대한 연구>에 따르면 이주노동자의 산재 사망률은 한국 국적의 노동자보다 최대 3.6배 이상 높다. <성소수자 노동자 노동실태 및 정신건강 연구>에서는 성소수자 노동자의 73.9%가 임금차별이나 불공정한 업무분배 같은 부당한 경험을 당해도 '참거나 묵인한다'고 답했다. 평등한 사회를 만들기 위한 정치도, 정책도 없이 방치된 사회에서 우리의 일상은 저임금에 위험한 일에 내몰리며, 부당함을 말하는 것조차 어려운 불평등으로 채워졌다. 이 현실을 바꿔나가는 일에 이제는 정치가 응답할 차례다.

불평등을 타파하는 정치가 필요하다

차별금지법은 한국 사회에서 평등을 제도로서 우리의 삶에서 직접 실현해 보자는 첫 번째 제안이다. 헌법에 평등이 명시되어 있지만 이를 현실에서 어떻게 구현해 나갈 것인지 원칙과 방안을 마련해 본 적은 없다. 처음이니만큼 차별금지법을 제정하는 일에 논란이 생기는 것은 어쩌면 당연한 일이다. 중요한 것은 우리가 바라는 평등한 삶을 실현하기 위해 기꺼이 논란을 마주하고 이를 통해 함께 사회를 바꾸어 나가고자 하는 일에 '정치는 의지가 있는가'이다.

지난 20년 차별금지법을 통해 일상에서부터 평등을 실현하기 위한 방안을 찾고 사회의 역량을 키우는 시간을 보내지 못한 결과 차별보다 역차별을 먼저 이야기하는 사회가 되었다. 무엇이 차별인지조차 제대로 말해본 적도 없는 사회에서, 되려 '평범한 이들이 역차별을 당하고 있다'며 차별금지법을 반대하던 세력들이 극우 정치의 핵심 세력으로 등장하고 있다. 평등의 기준을 세우는 원칙이 없으니 불평등을 변화시키려 하기보다는 내 삶에서 마주치지 않기를 바라며 지내게 된다. 각자도생을 더 잘하는 것이 정답인 사회가 펼쳐진 것이다. 이제는 대통령마저 성평등 정책을 주문하며 남성의 역차별 사례에 대처하라고 지시하고, 다문화가정 우대가 극우 선동의 '빌미'가 된다며 내국인이 역차별 받지 않는 것이 중요하다고 한다. 차별과 불평등의 구조는 강고하지만 이에 맞선 어떤 사회적 대응도 부재한 상황에서, 불평등에 맞서기 위한 작은 시도조차 '역차별', '불공정'에 붙들려 있다.

이 악순환을 끊어내기 위해서라도 차별금지법 제정을 우회할 수 없다. 사회경제적 불평등을 경제 성장을 통해 나중에 해결하겠다고 말하는 정치가 아니라, 일상에서부터 평등을 실현하는 것이 중요하다는 것을 보여주는 정치가 필요하다. 차별금지법 제정이 차별하지 말자는 도덕규범을 법으로 만드는 게 아니라 차별을 생산해 온 사회 구조를 바꿔내는 법이 되도록 하겠다는 정치가 필요하다. 20년 동안 '논란'에 붙들려 온 차별금지법, 더는 평등의 실현을 지연시킬 순 없다. 발의만 14번째 반복되는 동안 불평등에 맞서 평등을 실현하고자 하는 시민들의 의지는 이미 충분히 끓어 올라왔다. 우리는 지난 윤석열 퇴진 광장에서 이를 함께 확인했다. 오직 정치만 제자리에 멈춰 서 있을 뿐이다. '논란'을 회피한다며 법안 발의만 반복해서는 결코 차별금지법은 제정될 수 없다. 차별과 불평등에 정면으로 맞서는 정치만이 차별금지법 제정을 가능하게 한다. 이제 22대 국회가 나서야 한다.

*이 글에서는 '차별금지법안', '평등에 관한 법률안' 등의 이름으로 발의되는 법을 '차별금지법'으로 썼다.