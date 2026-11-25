젠슨 황의 전격적인 엔비디아 최고경영자(CEO) 복귀로 급등했던 뉴욕증시가 하루만에 하락세로 전환했다.

24일(현지시간) 뉴욕증시에서 기술주 중심의 나스닥종합지수는 전장 대비 1.48% 하락해 2만3733.54로 거래를 마감했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수도 0.50% 하락한 7201.09로 장을 마쳤다.

다만 다우존스30산업평균지수는 0.85% 오른 5만18.70을 기록해 대조를 이뤘다.

기술주가 하락세를 보였다. 전날 31.5% 급등했던 엔비디아는 이날 5.86% 하락했다. 마이크론이 약 11%, AMD는 8.9%, 인텔은 8.2% 내려갔다.

앤트로픽은 6.5% 하락해 81.91달러를 기록, 공모가 83달러 아래로 내려갔다.

이로써 시장에서는 다시금 인공지능(AI) 거품 우려가 확산했다.

기술주를 향한 우려가 다시 커진 가운데 미국 정부의 추가 관세 가능성도 시장 심리를 건드렸다. 이날 미국 정부가 한국을 포함한 주요 교역 상대 16개국의 산업 과잉생산 조사 결과를 곧 공개하고 여러 품목에 새 관세를 매길 가능성이 있다는 소식이 나왔다.

국제유가도 중동발 우려가 다시 불거지면서 올랐다. 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 내년 1월 인도분 서부텍사스산원유(WTI)는 2.4% 상승해 배럴달 82.05달러를 기록했다. ICE선물거래소에서 내년 1월 인도분 브렌트유는 2.3% 오른 배럴당 91.40달러를 기록했다.

다만 일각에서는 원유 공급 과잉 전망도 제기됐다. 도이체방크는 10월 세계 석유 재고 증가량을 토대로 하루 평균 170만배럴의 공급 과잉이 관측됐다고 밝혔다.