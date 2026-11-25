국민의힘은 25일 이용철 법무부 장관 후보자 인사청문보고서 채택을 거부하겠다고 밝혔다. 정기국회 예산처리 시한이 1주일여 앞으로 도래했고 정부 '11.23 개각'에 따른 인사청문회가 줄줄이 잡힐 예정인 가운데 여야 간 대치는 더 가팔라질 전망이다.

국민의힘 정점식 원내대표는 이날 오전 기자들과 만나 "이 후보자는 부적격자"라며 "합의로 '부적격'이라는 보고서를 채택할 게 아니라면 보고서 채택 자체를 거부할 것"이라고 밝혔다.

정 원내대표는 전날 진행된 이 후보자 인사청문회에 대해 "공소취소 추진 선포식"이라며 "'공소취소를 지휘하지 않겠다'는 말을 끝내 거부했고, 심지어 '청와대로부터 공소취소 요청을 받았느냐'는 질문에도 답변을 거부했다. 이는 대통령의 공소취소 '오더'(order. 지시)를 사실상 시인한 것"이라고 지적했다.

또 이 후보자가 '공소취소에 대해 무리한 지휘권 행사는 하지 않겠다'고 한 데 대해 "무리하지 않은 방식으로 공소취소를 추진하고 지휘하겠다는 뜻"이라고 주장하며 "공소취소 특임 장관 이용철 임명 강행은 곧 공소취소 강행 선언"이라고 했다.

정 원내대표는 이 후보자의 경우 "정성호 전 장관이나 김승원 전 후보자에 비해 훨씬 더 노골적인 공소취소 추진 의지를 확인할 수 있었다"며 "정권의 공소취소 의지가 그만큼 더 강해진 것"이라고 주장했다.

정 원내대표는 또 역시 전날 치러진 이태현 한국방송공사(KBS) 사장 후보자 인사청문회에 대해서도 "100% 부적격 인사"라며 "국민의힘은 청문보고서 채택에 응할 수 없다"고 했다.

▲더불어민주당 한병도 원내대표(오른쪽)와 국민의힘 정점식 원내대표가 지난 24일 국회 운영위원장실에서 운영위 소관 예산 논의를 한 뒤 나오고 있다. ⓒ연합뉴스

더불어민주당은 야당의 반대 의도가 정략적이라고 의심의 시선을 보내고 있다.

민주당 한병도 원내대표는 이날 당 최고위원회 공개회의에서 "이용철 후보자에 대해 국민의힘은 '공소취소를 위한 인사'라고 낙인찍어 공격했지만, 정작 이 후보자는 인사청문회를 통해 '국민이 납득하기 어려운 무리한 지휘권 행사를 할 뜻이 없다'고 명확히 밝혔다"고 야당 의혹 제기에 반박했다.

한 원내대표는 "철저한 검증 끝에 남은 것은 국민의힘의 비판을 위한 비판, 근거 없는 의혹 제기뿐"이라며 "있지도 않은 거짓 선동을 하고 멀쩡한 인사를 망사로 둔갑시키니 당내 갈등에서 시선을 돌리려 한다는 비판을 받는 것"이라고 했다.

야당의 대여 강경 기조가 "조작 징계 의혹으로 불거진 국민의힘 당내 갈등"을 덮기 위해서라는 취지다.

한 원내대표는 "예산안 처리 시한이 1주일 앞으로 다가왔고, 조작기소 특검 후보 추천 시한은 내일(26일)까지다. 인사청문 일정도 빼곡하다"며 "그런대 국민의힘 지도부는 오늘도 거리로 나갔다. 국민의힘은 국회로 돌아오라"고 했다.

그는 "왜 황금같은 정기국회 한복판에 국회가 아닌 거리에 있는지 아무도 모른다"며 "전국을 돌며 마이크 잡을 시간에 국회에서 예산 한 줄, 법안 한 조항이라도 더 살피라"고 쏘아붙였다.