더불어민주당이 조희대 대법원장에 대한 탄핵소추 추진을 당론으로 정한 가운데, 여론조사에서는 이에 대한 찬성 여론보다 반대 여론이 더 높은 것으로 25일 나타났다.

여론조사 기관 '한국사회여론연구소(KSOI)'가 지난 23일부터 이틀간 전국 18세 이상 1001명에게 조사한 결과, 대법원장 탄핵 추진에 대해 찬성한다는 응답은 33.5%, 반대한다는 응답은 48.2%로 집계됐다.

연령·지역별 소집단을 보면, 연령으로는 50대, 지역으로는 호남을 제외한 모든 소집단에서 반대 의견이 높게 나타났다. 60대 이상, 영남권(TK·PK 포함)과 강원·제주에서는 반대 의견이 과반이었고, 20대·30대와 수도권(서울·경기인천)은 전체 결과와 유사했다.

KSOI는 "대법원장을 둘러싼 논란과 별개로 탄핵 추진에 대해서는 신중하거나 부정적인 시각이 유지되고 있는 것으로 해석된다"며 "특히 중도층에서도 반대 여론이 우세한 점은, 이같은 인식이 국민의힘 지지층과 보수층에 국한되지 않음을 보여준다"고 조사결과를 분석했다.

▲더불어민주당 조희대 대법원장 탄핵소추 추진단장인 양부남 의원이 지난 22일 국회 당 대표실에서 열린 추진단 기자간담회에서 발언하고 있다. ⓒ연합뉴스

취임 100일을 맞은 민주당 김민석 대표에 대한 평가에서는 김 대표가 당 운영을 잘하고 있다는 응답은 14.1%에 그쳤고, 잘못하고 있다는 평가가 56.3%로 과반이었다. 특히 민주당 지지층에서도 긍정평가율은 32.5%, 부정평가율은 37.2%로 나타났고, 성향 진보층·중도층에서도 부정평가가 과반이었다.

국민의힘 한동훈 의원 복당에 대한 여론은 '찬성' 30.2%, '반대' 43.5%로 집계됐다. 다만 국민의힘 지지층에서는 찬성 46.3%, 반대 39.0%로 찬성 의견이 오차범위를 넘어 높았다.

이재명 대통령 국정수행 평가는 '잘하고 있다'는 긍정평가 40.3%, '잘못하고 있다'는 부정평가 54.2%였다. 긍정평가는 직전 조사 대비 3.3%포인트 상승, 부정평가는 4.4%포인트 하락했다.

KSOI는 "APEC 정상회의를 계기로 한중 FTA 서비스 투자 후속협상이 실질타결되고 중국 한한령 해제 기대감이 커지는 등 외교적 성과와 함께, 수능 우려에 대한 적극 대응과 교육부 장관 경질 등 조치가 긍정 작용한 것으로 보인다"고 분석했다.

여야 양당 정당 지지율은 민주당 33.3%, 국민의힘 37.2%로 이전 조사와 큰 변동이 없었다.

KSOI가 언론사 의뢰 없이 자체 시행한 이번 조사는 통신 3사 제공 무선전화 가상번호(100%) 데이터베이스에서 추출한 표본을 대상으로 자동응답(ARS) 방식으로 시행했고 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%포인트였다. 조사 관련 상세사항은 중앙선거여론조사심의위 홈페이지에서 확인할 수 있다.