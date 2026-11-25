김민석 더불어민주당 대표가 "조희대 대법원장 탄핵 신속 추진을 위한 5당 연대를 공식 제안한다"고 밝혔다.

김 대표는 25일 오전 국회에서 열린 당 최고위원회의 모두발언에서 이같이 말했다. 언급한 5당은 민주당을 포함해 소위 '빛의 혁명'을 함께 했던 범진보 원내 4당이다.

김 대표는 "조국혁신당, 진보당, 기본소득당, 사회민주당과 함께 윤석열의 12.3 비상계엄 내란을 막고 빛의 혁명을 이뤘다"며 "내란 저지 2주년을 맞아 다시 한 번 완전한 내란청산의 결의를 모으고 민주주의와 헌정질서 회복의 시대적 소명을 높일 수 있길 기대한다"고 했다.

12.3 비상계엄 사태 2주년을 앞두고 다시 '내란청산'을 최우선 기조로 설정, 당내외 논란이 일고 있는 '조희대 탄핵'의 명분을 강화하려는 움직임으로 풀이된다.

김 대표는 "정부도 12월 3일을 '국민주권의 날'로 삼아 12.3 내란에 항거한 국민의 뜻을 기리는 기념일로 지정한 만큼, 그 주역들이 한데 모여 조희대 사법부로 무너진 사법정의를 바로 세우고 사법부 독립을 이루기 위한 공동행동에 나설 것을 공식 제안한다"고 주장했다.

이어 김 대표는 "조 대법원장 탄핵과 내란의 완전 종식을 위한 5당 연대를 필두로, 시민사회와도 연대의 지평을 지속적으로 넓혀가겠다"고도 천명했다. 그는 "행동하는 양심, 깨어 있는 시민들과 함께 비상계엄 내란을 확실하게 청산하고 단죄해 대한민국 민주주의와 헌정정치를 지키겠다"고 거듭 강조했다.

민주당은 전날 조국혁신당·진보당·기본소득당·사회민주당 등 4개 정당과 함께 5당 연대를 위한 실무협의도 진행한 것으로 전해진다.

박성준 당 수석대변인은 이날 회의 직후 기자들에게 "오늘 당대표의 제안에 앞서 어제(24일) 5당 연대 관련 1차 실무회의를 했다"며 "일이 하나하나 진척되고 있고, (앞으로) 더 이뤄질 것"이라고 전했다.

박 수석대변인은 5당 간 협의 진척 상황에 대해선 "(탄핵을) 신속하게 추진하자, 공동 대응하자는 부분에 대해서는 의견이 일치한 것으로 알고 있다"고만 했다. '탄핵 신속추진 및 공동대응'이라는 대전제에 대해서는 공감대를 이뤘다는 것.

다만 박 수석대변인은 탄핵안 발의 시점 등 구체적인 로드맵에 대해선 "지금 딱 어느 시점이라고 결정해 말하긴 어렵다"며 "얼마 지나지 않아 그림이 그려질 것"이라고만 했다.

▲더불어민주당 김민석 대표가 25일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. ⓒ연합뉴스

반면 조국혁신당은 "탄핵추진 정당연대기구가 구체적인 합의에 이르지는 못한 상태"라며 '탄핵소추안 발의-처리 일정에 대한 구체적인 합의가 먼저 필요하다'는 입장을 전했다.

박병언 혁신당 선임대변인은 이날 오전 국회에서 기자들과 만나 "실무회의 후 민주당에 '12월 2일 발의, 12월 3일 처리'라도 구체적인 합의를 하고, 그에 따라 제정당 연석회의가 구성됐으면 좋겠다고 입장을 전달한 상태"라며 "그에 대한 민주당의 답변은 아직 못 들은 상태"라고 밝혔다.

앞서 혁신당은 '11월 30일 이전 탄핵안 발의 및 처리'를 강력하게 주장해왔다. 현재 일정상 물리적으로 11월 내 처리가 불가능한 상황인 만큼, '탄핵안 12월 초 처리'에 대한 확답을 받아야 제대로 된 '연대'가 가능하다는 주장이다.

박 선임대변인은 "민주당이 실무회의에서 오는 26일 5당 당대표가 모여 조희대 탄핵 추진 공동연대기구 발족식을 갖자는 취지의 제안을 했다"며 "원칙적으로 나쁘지 않은 모양새지만, 탄핵안 발의 날짜가 안 나오면 국민 입장에선 '연대기구만 구성해 놓고 탄핵은 언제 하냐'는 얘기가 나올 수밖에 없다"고 지적했다.

그는 "전시적인 행사보다는 날짜협의가 더 중요하다"며 "(탄핵 일정을) 앞당기기 위한 목적이 아니라면 연대기구를 구성하는 취지가 크게 없지 않은가"라고 거듭 강조했다.

그는 또 이날 오전 김 대표의 발표가 있기 전 '5당 간 연대기구 발족이 합의됐다'는 취지의 언론보도가 나온 데 대해서도 "민주당이 정치적 성과를 가져가기 위한 언론플레이를 자제했으면 좋겠다"는 등 날을 세웠다.

다만 박 선임대변인은 연대 제안 자체에 대해선 "탄핵에 힘을 싣자는 것을 저희가 반대할 리는 없지 않나", "5당은 이미 탄핵안 발의에 대해선 입장이 같고, 그 추진을 구체적으로 언제 할 거냐는 내용에 대해서만 입장이 다른 상황"이라고 동의 입장을 보였다.

한편 조 대법원장 탄핵 추진에 강력 반대하고 있는 국민의힘은 김 대표의 '5당 연대' 제안을 두고 "자기들 죄를 나눠 가지기 위한 꼼수"라고 비판했다. 정점식 국민의힘 원내대표는 이날 국회에서 기자들과 만나, 민주당의 조 대법원장 탄핵 추진을 "이재명 탈옥 프로젝트"라고 규정하며 이같이 말했다.

정 원내대표는 "'탈옥 프로젝트'를 추진할 때 다른 당들도 가담한다면 소위 좌파 진영 전체의 뜻이 한데 모인 것으로 국민들에게 비칠 것"이라며 "그게 곧 자신들의 죄를 나눠 가지는 방편의 일환"이라고 주장했다.