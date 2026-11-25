이재명 대통령이 이종석 국가정보원장과 정동영 통일부 장관 등 소위 '자주파'로 불리는 인사들을 교체하며 외교 안보 분야에서 한미 관계를 더 중시하는 이른바 '동맹파'에 힘을 실어준 것 아니냐는 분석이 나오고 있다.

이에 대해 정세현 전 통일부 장관은 "이재명 대통령이 지난달 국무회의에서는 국가 간 관계에서 굴종적, 사대적 태도를 지양해야 한다고 하길래 자국 중심성을 여전히 가지고 있다고 생각했는데, 말로는 사대 굴종을 하지 않겠다고 했지만 그 말을 이행할 수 없는 팀으로 인적 구성을 하고 있다"고 지적했다.

정 전 장관은 "위성락 국가안보실장이 NSC를 쥐고 흔드는 것을 다른 사람들이 견제를 못하는데, 이 정도면 대통령이 위 실장의 말을 잘 들어줘서 그런 것 아닌가 싶기도 하다"라고 말했다.

그는 "안보실이 '미국이 하자는 대로 해야 전작권 찾아온다, 남북관계 개선되려면 아직 멀었는데 그걸 중심으로 한미관계 조율하면 전작권이나 핵잠, 관세 문제 등을 극복할 수 없다'는 식으로 대통령을 소위 '가스라이팅'했다면 여기에 넘어갈 수밖에 없겠다는 생각도 든다"라며 "결국 미국이 어떻게 생각하냐가 중요하고 미국의 생각에 맞춰서 대통령에게 보고하면 된다는 식이다. 그게 외교부의 문화인데, 이게 지금의 청와대를 접수한 것"이라고 분석했다.

정 전 장관은 "그런데 위성락 실장 체제로 끌고 가서 미국 요구 다 들어주고 각료들도 친미, 숭미에 가까운 동맹파들로 만들면 전작권 돌아오나? 핵잠 기술 받을 수 있나?"라며 "이러다가 대미 투자만 하고 끝나는, 미국 '먹튀'가 현실이 될 수 있다"고 우려했다.

그는 "집권한 지 1년 반 동안 청와대는 남북 간 평화공존과 공동 번영 목표를 달성하기 위해 한 것이 사실상 아무것도 없다"라며 "대통령이 북미 정상회담과 이를 통한 한반도 평화공존을 위해 디딤돌을 놓는데 참모들이 뒤따라 가면서 슬그머니 이를 치워버리는 형국"이라고 꼬집었다.

홍익표 통일부 장관 후보자에 대해서는 "홍 후보자가 견제와 균형의 역할을 할 수 있다고 하는데 NSC 상임위원회에서 혼자서 싸울 수는 없는 노릇 아닌가"라며 "어쩌다 대통령을 국무회의에서 보는 것과 옆에서 계속 보좌하는 건 차원이 다르다. 옆에서 계속 보좌하는 사람들의 말을 이기기는 어렵다"고 내다봤다.

박인규 <프레시안> 상임고문은 "이 대통령이 자주성이라는 기존 신념을 엎어버렸다기보다는 미국으로부터 여러 압력이 들어오다 보니 작전상의 후퇴를 했을 가능성도 있지 않나?"라며 "지금 이래저래 한미 관계가 좀 시끄러우니까 일단 본인이 현안을 챙기면서 소나기는 피하고 보자는 식일 수 있겠다는 생각도 든다"라고 평가했다.

그는 "지난 19일 에이펙 정상회의 계기 트럼프 대통령과 시진핑 주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 정상회담을 가졌다. 시진핑은 푸틴이 제안해서 본인이 주관한 자리에 미국 대통령이 참석해 평화선언을 한 셈"이라며 "이렇게 세계가 변해가고 있는데, 한국도 이런 부분을 고려해서 창의적인 외교를 고민해야 한다. 한미동맹에만 매달리면 위험할 것 같다"라고 우려했다.

박 상임고문은 에이펙 계기 북미 정상회담이 성사되지 않은 배경을 두고 "북한 입장에서는 남한을 통해 미국으로 가는 것이 꼭 유일한 선택지가 아니라고 생각하는 것 같다. 중국, 러시아와 외교 관계만 돈독하게 가져가더라도 경제적으로 문제가 없다는 판단을 한 것 아닌가 싶다"라며 향후에도 북미 수교를 통한 한반도 평화 수립이 쉽지 않을 수 있다고 전망했다.

대담은 23일 진행됐다. 다음은 주요 내용이다.

▲ 정세현(왼쪽) 전 통일부 장관과 박인규 <프레시안> 상임고문. ⓒ프레시안

박인규 : 정동영 통일부 장관과 이종석 국가정보원장이 교체됐다. 이재명 대통령이 기존에 밝혔던 남북관계의 평화공존에 대한 비전을 고려했을 때 이번 인사가 다소 결이 맞지 않는다는 지적이 나온다.

정세현 : 이재명 대통령을 성남시장 시절인 2016년 즈음에 만난 적이 있다. (사)한반도평화포럼 이사장을 했을 때 대선후보급 인사들과 원로급 인사들이 대담하는 프로그램을 만들었는데, 이재명 당시 시장도 초대해서 진행한 적이 있다. 도지사나 광역자치단체장이 아닌 시장인데도 외교 안보 분야에서의 식견 수준이 꽤 높다고 생각했다.

이후 2023년 11월 13일 민주당에서 외교안보통일자문회의를 구성했고 제가 고문으로 참석했었는데, 이재명 당시 당 대표가 앞으로 우리나라 외교가 자주성을 견지하는 쪽으로 가야 한다고 말했다. 이 대통령의 외교 안보에 대한 생각을 듣고 지지하기로 결정했고 대선 전후로도 이런저런 지지 표명을 하기도 했다. 이 대통령이 대한민국 외교의 자주성이라는 것을 인식하고 있는 인사였다고 생각했기 때문이다.

대통령 취임 이후 이종석 국가정보원장, 정동영 통일부 장관에 위성락 국가안보실장으로 내각을 꾸리는 것을 보고 견제와 균형이 가능할 것으로 봤고 또 소위 '자주파'들이 힘을 쓸 수 있겠다고 생각했다. 그런데 밖으로 들리는 이야기가 위성락 실장이 워낙 고집이 세다고 하더라.

대통령이 집권한지 1년 반이 다 되어가는데 지금 뭐하고 있는 건지 모르겠다. 대통령이 남북 간 평화공존과 공동 번영 정책을 발표했으면 남북, 한미 관계를 조율해 가면서 동맹이라는 이름으로 남북관계를 옭아 매려는 미국의 시도를 막아주고 통일부 장관이나 국정원장이 끌고 가려는 대북 정책을 지원해야 하는 것 아닌가.

1년 반 동안 청와대가 이 목표를 달성하기 위해 한 것이 사실상 아무것도 없다. 이렇게 되면 남은 3년 반도 대통령과 참모가 엇박자만 내게 된다. 대통령이 북미 정상회담과 이를 통한 한반도 평화공존을 위해 디딤돌을 놓는데 참모들이 뒤따라 가면서 슬그머니 이를 치워버리는 형국이다.

이건 미국도 마찬가지인 것 같다. 트럼프 대통령은 북한을 '뉴클리어 파워'라면서 사실상 핵을 인정하는 듯한 인식을 보이고 있지만, 한미일 외교장관 회담에서는 비핵화가 계속 강조되고 있다.

지난 10월 13일 국무회의에서 이 대통령은 "국가 간의 관계에서 굴종적, 사대적 태도를 지양해야 한다"고 말하기도 했다. 그래서 아직 자국 중심성의 외교 정신은 살아있다고 생각했는데 그러고 나서도 위성락 실장이 NSC를 쥐고 흔드는 것을 다른 사람들이 견제를 못하더라. 이 정도면 대통령이 위성락 실장의 말을 잘 들어줘서 그런 것 아닌가 싶기도 하다.

청와대 안보실이 '미국이 하자는 대로 해야 전작권 찾아온다, 남북관계 개선되려면 아직 멀었는데 그걸 중심으로 한미관계 조율하면 전작권이나 핵잠, 관세 문제 등을 극복할 수 없다'는 식으로 대통령을 소위 '가스라이팅' 했다면 여기에 넘어갈 수밖에 없겠다는 생각도 든다.

이건 미국이 싫어하는 것 해봐야 득이 될 것 없다는 직업 외교관들의 고정관념으로 봐야 하는데, 거의 뭐 외교관의 DNA라고 봐도 된다. 이런 DNA가 없으면 외교부에서는 크지 못한다. 외교부에서 장관이나 차관까지 올라가지 못하는 사람들은 대개 이런 DNA가 없기 때문이다.

미국 쪽에서 이종석 원장을 싫어한다는 이야기가 계속 나와서 정부가 힘들었다는 이야기도 들려오긴 했다. 이종석 원장과 정동영 장관이 NSC에서 너무 미국 중심으로 가려는 것을 견제하기도 했었는데, 이런 말들이 계속 들려서 대통령 머리에 박혀버린 것 같기도 하다.

NSC가 잘 안 돌아가니까 안보관계장관회의를 정례적으로 열게 됐는데 한 달에 한 번 하는 회의로는 정책을 만드는 과정에서 이 기구가 힘을 쓸 수가 없다. 이미 지난 일을 이야기할 수도 없고 예측하기도 어려우니 결국 차담회처럼 되는 것이다. 이런 와중에 NSC는 실무위원회 만들어서 차장급들이 회의하고 거기서 결정해서 대통령을 끌고 가는 구조가 돼버렸다.

▲이재명 대통령이 10월 13일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. ⓒ연합뉴스

박인규 : 이번 인사로 위성락 실장이 외교 및 안보 분야에서 사실상 상왕 체제가 됐다는 평가가 있는데 이건 알게 모르게 나오는 미국의 압력에 따른 결과라고 봐야 하나?

정세현 : 미국이 남북대화 할 때도 굉장히 끼어들고 싶어 한다. 여러가지로 도와주는 척하면서 진도 안 나가게 만드는데, 미국은 남북관계와 북핵문제, 북미관계가 삼위일체로 움직여야 한다고 주장한다.

김영삼 정부 시절 북핵 문제가 터졌을 때 북한과 정상회담을 준비했는데, 미국이 회담을 하라고 해서 준비가 시작됐지만. 그렇게 해놓고는 미국은 외교부 또는 주한미국대사관 통해서 뒤에서 조정하고, 일이 잘 안되게 고춧가루를 뿌리고 훈수 같은 걸 두면서 결국 한국이 미국에 기댈 수밖에 없게 만들었다. 그런 과정에서 한국 정부에서 하는 일을 미주알 고주알 미국에 알리고, 또 그런 사람들을 미국에서 밀어주고 하면서 그런 사람들이 고위직으로 쑥쑥 올라가더라.

북핵 문제에서도 우리가 먼저 주인의 자세로 어떻게 이 문제를 풀 것인가에 대한 대책이 있고 그에 따른 방안을 정리해서 대통령에게 한미 간 협의하겠다고 보고해야 하는데, 외교부는 결국은 미국이 어떻게 생각하냐가 중요하다면서 미국의 생각을 탐문해서 거기에 맞춰 우리 입장을 조율해야 한다고 했다.

박인규 : 중요한 것은 미국의 마음? '중미마'인가?

정세현 : 결국 미국이 어떻게 생각하냐가 중요하다는 것이다. 미국의 생각에 맞춰서 대통령에게 보고하면 된다는 식이다. 그게 외교부의 문화인데, 이게 지금의 청와대를 접수한 것이다.

이렇게 되면 대통령이 외교에서의 자주성 이야기하고 사대나 굴종이 없어야 한다고 말하는 것도 '립서비스' 차원이라고 해석할 수도 있다. 그런데 위성락 실장 체제로 끌고 가서 미국 요구 다 들어주고 각료들도 친미, 숭미에 가까운 동맹파들로 만들면 전작권 돌아오나? 핵잠 기술 받을 수 있나? 이러다가 대미 투자만 하고 끝나는, 미국 '먹튀'가 현실이 될 수 있다.

제이비어 브런슨 주한미군사령관도 그렇고 전작권 환수와 관련해 조건 이야기만 하는데 조건 충족 여부를 제3자가 아니라 미국이 결정한다는 것이 문제다. 소위 말해 '골대'를 자꾸 옮기고 있지 않나. 정부는 2028년 초까지 찾아오겠다고 했지만, 이렇게 계속 미국에 끌려가다 보면 트럼프 임기 끝날 때까지 환수 못하면서 닭 쫓던 개 지붕 쳐다보는 꼴이 될 수도 있다.

미국에서 민주당 대통령으로 정권이 교체되면 전작권 환수 협상 자체를 새로 시작해야 할 수도 있다. 이런 상황 하에서 전작권 환수하려면 미국의 대미투자 요구 등은 들어줘야 하고 중국과 러시아에 대한 외교적 접근은 자제해야 한다고 안보실이 대통령을 설득했을 수도 있다.

그런데 대외 정책의 방향을 이렇게 잡으면 앞으로 남은 3년 반 동안 남북관계의 바늘구멍을 뚫는 건 사실상 어려워진다. 미국은 북핵 문제 해결에 좀 소극적일 수밖에 없는 상황적 요인이 있기도 하다. 북핵 문제가 해결되면 주한미군이 평택에 있어야 하는 존재 이유가 없어지기 때문이다. 물론 주한민군은 실질적으로는 중국 견제용이긴 하지만, 북한의 재침략을 막기 위한 것이라는 주둔 명분은 있어야 하는데 이게 없어질 수 있다는 것이다.

홍익표 신임 통일부 장관 후보자가 견제와 균형의 역할을 할 수 있다고 하는데 NSC 상임위원회의 구성원이 5명인데 혼자서 싸울 수는 없는 노릇 아닌가. 또 어쩌다 대통령을 국무회의에서 보는 것과 옆에서 계속 보좌하는 건 차원이 다르다. 옆에서 계속 보좌하는 사람들의 말을 이기기는 어렵다.

이명박 정부 때 통일부를 외교부로 붙이겠다고 하던걸 겨우 살려 놓았는데 이렇게 되면 서서히 통일부 존재 이유가 사라지게 된다. 그러면 다음 정부에서는 부처 없애자고 할 수도 있다. 여기에 북한이 '두 국가'를 분명히 하고 국경선도 설정하는 상황에서 굳이 우리가 거기에 매달려야 하냐는 말이 나올 수도 있다.

북미 정상회담 성사를 위한 페이스메이커 역할을 하고, 회담 성사시켜서 4자회담 열어 한반도 평화체제를 정립하고 북핵 문제를 풀어나간다는 계획이었지만 북미 정상회담 불발되고 이를 해야 한다고 주장하는 사람들이 정부를 떠나게 되면 대통령 메시지에도 영향을 줄 수밖에 없다. 특히 8.15 경축사 때 대통령이 주로 대북 메시지를 내는데 무슨 말을 할 수 있을지도 의문이다.

박인규 : 이재명 대통령이 자주성이라는 기존 신념을 엎어버렸다기보다는 미국으로부터 여러 압력이 들어오다 보니 작전상의 후퇴를 했을 가능성도 있지 않나? 지금 이래저래 한미 관계가 좀 시끄러우니까 일단 본인이 현안을 챙기면서 소나기는 피하고 보자는 식일 수 있지 않나?

정세현 : 미국의 파도를 타고 넘기 위한 전술적 후퇴라고 볼 수 있냐는 건데 이번에 인사 배치를 보면 고도의 용인술이랄까 대미전략이라고 보기에는 너무 미국 중심의 인사들이 많다. 강신철 국방장관도 늠름하고 야당 국회의원이 당나라 군대라고 했다고 반발하기도 하던데, 전작권 문제 관련해서 미국이 슬그머니 옆구리에 칼 들이대고 그러면 어쩔 수 없을 거다. 군인들의 대미 추종은 외교관보다 더하면 더했지 덜하지 않는다.

언론 인터뷰든 기념사든 경축사든 대통령의 입에서 나오는 메시지는 정책이다. 청와대 비서관들이 각 부처에서 나오는 자료들이나 연설문 가안 등을 종합해서 반영하는데, 대통령 연설문 작성은 정책 결정 과정이나 다름 없다. 그렇게 해서 나온 대통령 언술은 참모들이 그대로 이행해야 한다. 그런데 지금 정부의 외교 안보 부분은 대통령 말 따로, 참모들 이행은 따로 이런 것 같다.

에이펙(APEC, 아시아태평양경제협력체) 정상회담을 며칠 앞두고 외교부 고위 당국자가 미중러 정상회담이 제2의 얄타회담이 되면 안된다고 했는데 이재명 대통령은 에이펙 종료 이후 20일 청와대에서 주재한 수석·보좌관 회의에서 "대한민국은 이제 더 이상 강대국의 일방적 결정에 운명을 의탁했던 80여 년 전의 약소국가가 아니다"라고 말했다. 이처럼 대통령이 말로는 사대 굴종을 하지 않겠다고 했지만 그 말을 이행할 수 없는 팀으로 인적구성을 하고 있는 셈이다.

▲이재명 대통령과 김혜경 여사가 17일(현지시간) 필리핀의 한 호텔에서 열린 필리핀 대통령 주최 만찬애서 도널드 트럼프 미국 대통령과 만나 대화하고 있다. ⓒ연합뉴스

박인규 : 이번 개각으로 자주파와 동맹파 갈등에서 동맹파가 실권을 장악했다고 본다면, 앞으로 우리 외교에서의 어려움이 있지는 않을까 우려되는 측면이 있다. 시진핑 중국 국가 주석은 에이펙 정상회담에서 이재명 대통령에게 대놓고 자주외교를 하라고 압박했다. 미중 갈등이 깊어질 경우 미국뿐만 아니라 중국이 우리에 대한 압박 강도를 높일 수도 있는 것 아닌가?

정세현 : 한중 정상회담 이후 나온 중국 정부의 발표를 보면 시 주석은 "양측은 전략적 자주성을 견지하고 양국 관계의 정치적 기반을 수호해야 한다"며 "한중 관계를 공고히 하고 발전시켜야 한다"고 강조했다. 이건 한국에 미국 일변도의 외교를 하지 말라는 뜻이다.

브런슨 사령관이 한국은 중국 입장에서 단검처럼 보일 수 있다고 발언하기도 했는데, 미국은 한국이 중국 견제에 앞장서라고 압박할 수도 있다. 그 때 지금의 외교 안보 인사들로는 미국에 적절한 대응을 하기 어려울 것으로 보인다.

박인규 : 최근 한국의 국제정치 전문가들이 중국 싱크탱크 만나서 이야기하고 왔는데 중국 학자들의 태도가 대단히 고압적이고 불만이 많았다고 한다. 이재명 정부는 전 정부와 다를 것이라는 기대가 많았는데 그렇지 않다는 불평이었다고 한다.

정세현 : 왕이 외교부장이 지난 8월 한국에 방문했을 때 조현 외교부 장관과 회담을 가진 이후 중국 측 발표문에서 한국과 북한을 두 개 국가로 표현한 것을 두고 위성락 실장이 엄중하게 문제제기를 했다고 하는데, 중국에는 미국과 달리 민감한 대응을 보이고 있다.

중국에서는 위성락 실장이 미국에는 너댓번 갔다왔는데 중국에는 한 번도 안왔다는 불만도 있다고 한다. 이번에 시 주석이 우리에게 너무 미국 일변도의 외교를 하지 말라고 했는데 이건 자기들하고도 왕래 해야 하는 거 아니냐는 의미이기도 하다. 경제적 측면에서 양국 간 공급망 문제도 있고 동북아 국제정치 현실을 보더라도 한국이 미국에만 붙어서 되겠냐는 경고다. 물론 우리는 이 내용을 발표하지 않았다.

앞으로 동북아 국제정치 문제에서 남북 간 북미 정상회담 위해서 중국의 역할이 중요하고, 우리도 중국에 역할을 해달라고 요청할 필요가 있는데 이같은 우리 요구를 중국이 귓등으로 들을 가능성이 높다.

박인규 : 지난 19일 에이펙 정상회의 계기 트럼프 대통령과 시진핑 주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 정상회담을 가졌다. 시진핑은 푸틴이 제안해서 본인이 주관한 자리에 미국 대통령이 참석해 평화선언을 한 셈이다. 이렇게 세계가 변해가고 있는데, 한국도 이런 부분을 고려해서 창의적인 외교를 고민해야 할텐데 한미동맹에만 매달리면 위험할 것 같다.

정세현 : 미중러 정상회담을 통해 봤지만 미국은 분명히 쇠퇴하고 있고 중국은 떠오르고 있다. 이런 마당에 트럼프 대통령은 기우는 것이 확실해지는 것으로 보이고, 이에 김정은 북한 국무위원장도 트럼프를 안만나는 것으로 보인다. 즉 북한이 생각하기에는 미국의 힘이 빠지고 있다고 생각하고 있고, 그에 따라 반대급부도 분명하지 않다고 보는 것이다.

박인규 : 미국 일간지 <월스트리트저널>은 김정은 위원장이 트럼프 대통령에게 수용하기 어려운 조건을 내걸었다고 보도했다. 그런데 북한 입장에서는 남한을 통해 미국으로 가는 것이 꼭 유일한 선택지가 아니라고 생각하는 것 같다. 중국, 러시아와 외교 관계만 돈독하게 가져가더라도 경제적으로 문제가 없다는 판단을 한 것 아닌가 싶다. 북한이 북미 수교를 통해 양측 관계가 해빙되는 것이 우리 입장에서는 가장 좋은 시나리오지만 이렇게 해결되기가 쉽지 않은 상황으로 가고 있는 듯하다.