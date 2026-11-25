"AI 정책을 만드는 지도자들은 AI를 실제로 작동하게 만드는 기업들, 즉 미국의 AI 도입기업들의 목소리를 들어야 한다. (The leaders making AI policy must hear from the companies making AI work : America's AI deployers.)"

지난 11월 19일, 미국의 GM, JP모건, 화이자, 페덱스 등 대기업들이 결성한 '미국 AI 도입기업 협회(America's AI Deployer Council)'가 공개서한에서 던진 말이다. 하마터면 박수를 칠 뻔했다. 이들의 출범 관련 보도자료에 담긴 로리 비어 JP모건 CIO의 얘기를 읽었을 땐 환호성을 지르고 싶은 심정이었다.

"AI 도입기업들은 매일 실제로 AI를 업무에 적용하면서 이를 책임 있고 효과적으로 사용하는 데 무엇이 필요한지를 배우고 있기 때문에 독특한 관점을 갖고 있다."

AI를 현실에서 작동시키는 이는 누구인가

정말 얘기 잘 꺼냈다. 이거야말로 회사가 일방적으로 AI를 도입한 사업장에서 노동자들이 요구하는 목소리와 똑같지 않은가. 매일 실제로 AI를 업무에 적용하는 것은 엄밀히 말하면 '기업'이 아니라 '현장 노동자'다. 그 노동자들은 AI가 전혀 예측하지 못한 수많은 사건과 맞닥뜨리며 AI의 실수를 바로잡고 품질을 개선하며 심지어 학습 데이터까지 제공한다.

고객센터(콜센터)에서 생성형 AI가 상담노동자에게 고객 문제의 진단과 해결책을 제시하면, 상담노동자는 AI의 답을 그대로 받아들이지 않는다. 상황에 따라 채택하고, 고쳐 쓰고, 때로는 아예 버린다. 더 자율적인 AI가 고객상담을 직접 처리하도록 하면 AI가 실패한 뒤 인간 노동자가 개입해 고객의 불만을 수습하고 잘못된 처리를 바로잡는 일이 중요해진다.

배달 라이더도 마찬가지다. 플랫폼의 알고리즘은 주문을 배차하고 '최적경로'를 제시하지만 주소와 핀 위치가 어긋나고, 아파트 입구 정보가 틀리고, 공사구간이나 통행금지 구간이 생긴다. 알고리즘이 모르는 현실을 매일 고쳐 쓰는 사람은 라이더다. 잘못된 위치정보를 바로잡고, 지도에 없는 진입로를 찾아내고, 고객에게 다시 연락해 수령 장소를 확인한다. 음식점 지연이나 앱 오류, 잘못된 예상시간 때문에 화가 난 고객의 불만도 결국 라이더가 받아낸다.

AI가 사업장과 현장에서 작동하는 과정에는 이런 노동이 숨어 있다. AI가 놓친 맥락을 발견하고, 틀린 답을 고치고, 위험한 판단을 걸러내고, 시스템이 실패했을 때 그 뒤처리는 물론이고 고객들 욕받이까지 책임진다. 매일 AI를 쓰면서 어떤 오류가 반복되는지, 어떤 조건에서 위험해지는지, 실제 상황에 맞게 무엇을 바꿔야 하는지 가장 많이 배우는 사람도 노동자다.

노동자 감시하는 AI가 혁신?

AI 도입기업 협회 창립멤버 중 하나인 GM은 한국지엠과 지엠테크니컬센터코리아(GMTCK)라는 자회사를 운영하고 있다. 사무직 노동자들에게 글린(Glean)이라는 업체를 통해 AI 도구를 제공하고 있는데, 일선 현장에서는 관리자들이 사용량을 체크하고 있다며 노동자들의 반발이 이어지고 있다. (아래 한국지엠지부 사무지회가 발간하는 소식지 참조)

▲사측의 AI 사용량 측정을 비판하는 내용이 담긴 한국지엠지부 사무지회 소식지. ⓒ한국지엠지부 사무지회

개인별 사용량 체크를 한다는 얘기는 사용내역도 확인할 수 있다는 얘기이고, 취미로 남의 사생활 들여다보는 관음증 환자가 아닌 이상 결국 사용량과 사용내역 체크는 인사 고과와 평가에 활용할 목적이라 해석될 수밖에 없다. 노동조건에 이토록 중요한 변화를 주는 일이라면 응당 단체교섭과 노사협의를 통해야 하는데 어느 것도 거친 바 없다.

현실에서는 AI 판단 미스와 오류로 온갖 욕설을 받아가며 업무가 원활히 이뤄지도록 온몸으로 받아내는 노동자들을 감시하고, 평가하고, 가스라이팅 하는 수단으로 AI를 활용하면서, 정부와 AI 모델 기업을 향해서만 "우리 목소리를 들어라"고 주장한다면 진정성을 의심받을 수밖에 없다. 노동조합, 그리고 현장 노동자의 목소리부터 듣는 게 순서 아닐까?

기업은 도입하고, 노동자는 고친다

챗GPT, 클로드, 제미나이 등 생성형 AI는 실생활은 물론이고 기업의 업무 환경에 이미 광범하게 도입되고 있다. 언제 어디서나 인터넷이 자유롭게 터지는 한국은, 프론티어 AI 모델 기업들에선 엄청나게 매력적인 시장이다. 삼성전자, SK하이닉스 등의 반도체·메모리 기업이 아니더라도 AI 업체들이 한국에 눈독을 들이는 이유가 여기에 있다.

지난해 5월에 한국 사무소를 개설한 오픈AI에 따르면 한국은 챗GPT 유료 구독자 수 기준으로 미국 다음으로 많은 이용자가 있으며, 주간 활성화 사용자 수가 1년 새 4.5배 이상 증가했다고 한다. 작년 5월 기준으로 오픈AI는 카카오, 크래프톤, SK텔레콤 등과 AI 기술 도입 파트너십을 맺었고, 한국산업은행과도 협력을 추진 중이다. 카카오톡 안에서 '챗GPT 포 카카오', SK텔레콤의 '에이닷' 등 서비스에서 오픈AI 모델 활용을 흔히 볼 수 있다.

최근 IPO(기업공개)를 성사시킨 앤트로픽은 올해 6월에 서울 사무소를 개설했다. 보도자료에서 앤트로픽은 LG CNS, 한화솔루션, 삼성SDS 등 한국의 주요 대기업들이 계열사를 통해 클로드를 도입하고 있다고 밝혔다. 네이버도 소프트웨어 개발 속도를 높이기 위해 '클로드 코드(Claude Code)'를 사용하고 있고, 넥슨은 게임 개발 워크플로우 전반에 걸쳐 클로드를 도입했다고 한다.

한국지엠지부 사무지회가 언급한 글린은 자체 LLM 모델을 만들지 않고 다양한 모델을 필요에 따라 활용한다. 질문이 들어오면 LLM이 어떤 데이터 소스에서 어떻게 찾을지 계획한다. 그 뒤에 글린의 자체 개발 검색엔진을 호출한 뒤 검색결과를 LLM이 받아 답을 만든다. AI 모델들은 그때그때 바꿔 끼울 수 있는 부품에 가깝다. 이렇게 특정 모델에 갇히지 않고 다양한 모델을 활용한 AI 서비스도 엄청나게 도입되고 있다.

공급망까지 확대되는 통제

그런데 GM의 최근 행보를 보면 이야기는 한 사업장 안에서 끝나지 않는다. GM은 생산비용 절감을 위해 로봇 및 자동화 활용 수준을 확대하고 있는데 이를 공급망에까지 강제하고 있다. 올해 3월부터 시작된 OAMI(Overall Automation Maturity Index, 자동화 성숙도 지수)를 통해 전세계 각 지역 공급업체에 설문을 보내 생산공장 자동화 정도를 자체 평가하고 점수까지 매긴다. 범위도 단순 생산라인이 아니라 원자재 구매부터 생산, 최종 납품까지 전과정 자동화를 평가한다.

평가 단계는 1점 'Manual(수작업 중심)', 2점 'Basic mechanization(기본 기계화)', 3점 'Semi-automation(반자동화)', 4점 'Integrated automation(통합 자동화)', 5점 'Smart factory/adaptive automation(AI/데이터 기반 적응형 자동화)'이고, 이미 한국 부품업체에도 이 과정이 진행되고 있다. 원청이 부품의 가격과 품질, 납기만 보는 것이 아니라 협력업체의 생산방식과 피지컬 AI 활용수준 및 자동화 단계까지 평가하기 시작한 것이다.

▲GM이 북미공장 로봇 및 자동화 비율을 20% 높이겠다는 방침을 보도한 지난 11월 17일 <로이터> 기사 캡처.

그렇다면 질문을 뒤집어볼 수 있다. GM이 공급망 전체에 자동화 기준을 내려보낼 수 있다면, 노동자들도 GM을 상대로 그 자동화와 피지컬 AI가 공급망 노동자의 고용과 노동강도, 안전에 어떤 영향을 미칠 것인지 묻고 교섭할 수 있어야 하지 않을까? 원청의 결정은 사업장 담장을 넘어 이미 협력업체 노동자의 일하는 방식까지 바꾸고 있다. 책임 역시 그 담장 안에만 머물 이유가 없다. 노조법 2조 개정의 취지도 바로 이런 것 아니었는가 말이다.

AI 도입기업에 제안하는 거울치료

그렇다면 노동조합은 AI 도입기업을 상대로 무엇을 요구할 수 있을까? AI 도입기업 협회가 고맙게도 먼저 발표해준 내용들을 참고하면 답이 쉽게 나온다.

"(AI 도입기업은) AI의 가능성이 실제로 구현되는 곳이자, 동시에 그 위험을 책임 있게 관리해야 하는 곳이다." (AI 도입기업 협회 공개서한)

➜ 그렇다면 AI가 일터에서 만들어내는 작업강도, 감시압력, 오류수정 노동, 정신적 부담, 안전위험도 '현실세계의 위험' 아닌가. 안전에 미치는 세부 영향을 위험성평가에 포함하고 정기적인 노사협의를 통해 지속적으로 조사·검증해야 한다.

"AI의 잠재력을 실현하는 일은 사람들이 신뢰할 수 있는 도구를 만드는 데서 시작된다." (협회 보도자료에 적시된 창립멤버인 페덱스 수석부사장 비샬 탈와르 언급)

➜ 소비자의 신뢰만 중요한가? AI를 매일 써야 하는 노동자의 신뢰도 필요하다. 당연히 기업은 사용량·프롬프트·행동데이터를 어떻게 수집하는지 공개하고, 개인정보 무단수집 금지와 함께 인사평가·징계·생산성 압박에 쓰지 못하도록 규칙을 만들어야 한다.

"우리 직원들과 파트너들은 이러한 도구를 실제 업무에 활용해 전 세계 공급망과 상거래가 더욱 원활하게 흐르도록 하고 있다. 이들의 경험은 기술 파트너에게 피드백을 제공해 AI를 더 나은, 더 안전한, 더 신뢰할 수 있는 기술로 만드는 데 도움을 준다." (비샬 탈와르)

➜ 그렇다면 노동자는 단순한 AI 사용자가 아니라, AI를 개선하는 데 기여하는 공동 생산자라고 할 수 있다. 노동자가 제공하는 피드백, 오류수정, 현장 노하우, 학습 데이터가 AI의 성능과 기업의 생산성을 높여주기에 그 성과를 기업만 가져갈 이유가 없다.

AI 도입기업 협회의 공개서한과 보도자료에 나온 그들의 논리만으로도 아주 쉽게 다음의 교섭 항목이 도출된다. 솔직히 AI 도입기업들도 프런티어 AI 모델 업체와 협상을 벌이고 싶은, 너무 멋진 리스트 아닌가? 그렇다면 그 기업들부터 먼저 교섭 테이블에 나와야 한다.

△ AI 도입 전에 신기술 작동 원리에 대해 노동자에게 투명하게 정보를 공개하고 교섭할 것

△ 사용량과 프롬프트, 개인정보와 행동 데이터를 개별 항목별 동의 없이 수집하지 않으며, 이를 인사평가와 징계에 활용하지 않을 것

△ 알고리즘과 AI가 노동강도와 심리사회적 위험, 작업속도와 안전에 미치는 영향을 위험성평가에 포함할 것

△ AI로 높아진 생산성의 성과를 해고와 인력감축이 아니라 노동시간 단축과 임금 인상, 숙련과 직무훈련, 고용안정으로 돌릴 것

사업장 밖으로 책임 넓혀야

핵심은 이런 규칙을 정부에게 법으로 만들어달라고 요구하는 게 아니라, AI를 실제 사업장으로 들여오는 기업에 직접 책임을 묻는 것이다. 앞서 소개한 한국지엠지부 사무지회는 소식지에서 실제로 이렇게 주장하고 있다.

"AI가 사람의 일을 대신하는 것 자체가 문제가 아니다. … AI 뒤에 숨어 사람의 노동과 기여가 지워지는 것이 문제다. 사무지회가 원하는 Glean 활용은 정반대다. Glean이 반복적이고 단순한 업무를 줄여준다면, 그만큼 확보한 시간을 더 중요한 업무와 미래 업무에 투입하면 된다. 그리고 실제 업무량과 미래 사업에 필요한 인력이 부족하다면 새로운 인원을 채용해야 한다."

여기서 질문을 한 번 더 확장할 필요가 있다. AI 도입기업 협회의 창립 멤버이기도 한 GM이 공급망 전체로까지 자신의 관리를 확장한다면 책임도 공급망 전체를 상대로 해야 한다는 것. 그렇다면 삼성전자와 SK하이닉스처럼 한 사업장의 사용자를 넘어 AI 산업생태계 전체를 움직이는 기업들은 어떨까.

막대한 전력과 용수, 부지와 세제지원, 규제특례까지 제공받으면서 수많은 하청·협력업체의 노동조건과 지역사회의 환경에 영향을 미치는 기업이라면, 공급망의 생활임금과 안전, 전력과 물, 지역사회와 환경에 대한 책임까지 교섭의 대상이 될 수는 없을까. AI를 만든 기업이 교섭상대가 될 수 있고, AI를 도입한 기업도 교섭상대가 될 수 있다면, AI 산업생태계의 규칙을 실제로 좌우하는 기업도 예외일 이유는 없다.