지난 11월 3일 치러진 미국 중간선거에서 가장 주목할 만한 사건은 뉴멕시코주에서 나왔다. 조 바이든 행정부에서 내무부 장관을 지낸 뎁 할랜드(Deb Haaland)가 미국 역사상 최초의 아메리카 원주민 출신 여성 주지사로 당선된 것이다. 그녀는 뉴멕시코 라구나 푸에블로(Laguna Pueblo) 부족 출신이다. 오랫동안 미국의 영토 확장과 국가 건설 과정에서 배제되고 주변부로 밀려났던 원주민 공동체의 후예가 이제 주정부의 최고 책임자가 됐다.

▲ 미국 최초로 원주민 출신 주지사로 당선된 뎁 할랜드 뉴멕시코 주지사 당선자 ⓒAP=연합뉴스

아메리카 원주민에 대한 새로운 인식

역사적으로 미국 원주민은 서구 자본주의 팽창과 영토 확장 과정에서 가장 처참하게 수탈당한 희생자였다. 미국 건국 당시 모든 사람에게 양도할 수 없는 권리로 선언된 평등, 생명, 자유, 행복추구라는 자명한 진리를 토착 원주민과 수백만 비백인 시민은 누리지 못했다.

그동안 주류 미국사 저서들은 백인들이 북미 대륙 전체로 영토와 문명을 확장하는 것이 신이 부여한 사명이라는 ‘명백한 운명(Manifest Destiny)’과 ‘프론티어 이론(Frontier Thesis)’에 따라 서부개척을 정당화해 왔다. 이 시각 속에서 원주민은 국가 건설에 장애가 되는 정복의 대상일 뿐이었다.

그러나 최근 발간된 ① 캐슬린 듀발(Kathleen DuVal)의 《원주민 국가들: 북미 대륙의 천년사(Native Nations: A Millennium in North America), 2024》, ② 네드 블랙호크(Ned Blackhawk)의 《미국의 재발견(The Rediscovery of America), 2024》, ③ 케네스 L. 페더(Kenneth L. Feder)의 《미국 원주민: 최초의 사람들 이야기(Native America: The Story of the First Peoples), 2022》, ④ 페카 해맬래이넨(Pekka Hämäläinen)의 《원주민 대륙(Indigenous Continent), 2023》 등은 이러한 기존 사관을 정면으로 뒤집는다. 이들 저서는 원주민을 독자적인 정치와 경제, 문화를 발전시켜 온 주체로 바라본다.

The treaties with Indigenous nations ratified by the U.S. Senate contribute the largest number of diplomatic commitments made by the federal government throughout its first century. These truths show that it is impossible to understand the United States without understanding its Indigenous history. --The Rediscovery of America, P.4



연방정부가 건국 이후 첫 100년 동안 가장 많이 맺은 외교 협정은 원주민 나라와 맺은 조약이었다. 이는 모두 연방 상원의 비준을 받았다. 이런 사실은 원주민의 역사를 이해하지 않고는 미국도 이해할 수 없음을 보여 준다.--네드 블랙호크, 미국의 재발견

즉, 원주민을 수동적인 피해자가 아니라 미합중국 형성의 결정적 주체로 역사 서사의 중심에 세워야 한다는 뜻이다. 실제로 블랙호크의 저서에 따르면, 원주민은 독립전쟁과 서부 개척은 물론 남북전쟁과 재건시대에 이르기까지 미국사의 주요 전환점마다 굵직한 역할을 해 왔다.

‘눈물의 길’과 강제 동화의 비애

아메리카 대륙에서 1776년 미국 독립선언 이후로 원주민은 끊임없는 정복과 수탈의 대상이 되었다. 미국 정부는 원주민을 조직적으로 탄압했고, 1830년 앤드루 잭슨 대통령이 강행한 인디언 이주법(Indian Removal Act)은 고유한 사회와 경제를 일구어온 원주민 공동체를 뿌리째 해체했다. 체로키족을 비롯한 수많은 원주민은 조상 대대로 살아온 땅을 빼앗긴 채 미시시피강 서쪽의 인디언 준주로 강제 이주해야 했다. 혹독한 추위와 굶주림 속에서 수많은 이들이 목숨을 잃은 이 비극의 여정이 바로 ‘눈물의 길(Trail of Tears)’이다.

원주민에 대한 탄압은 땅을 빼앗는 데서 끝나지 않았다. 미국 정부는 그들의 언어와 문화, 생활방식까지 바꾸려 했다. 1879년 칼라일 인디언 기숙학교(Carlisle Indian Industrial School) 설립으로 본격화된 이 정책은 1920년대에 이르러 수만 명의 원주민 아동을 수용하는 강제 의무 교육으로 확대되었다. 학생들은 입소와 동시에 전통 머리카락을 잘리고 영어식 이름을 부여받았으며, 모국어 사용과 전통 의식·복장이 엄격히 금지된 채 고유한 정체성마저 말살당했다. 자신의 땅에서 철저히 이방인으로 취급받던 원주민은 1924년 인디언 시민권법(Indian Citizenship Act)이 제정되면서 비로소 연방 차원의 시민권을 인정받았다. 결국 미국의 눈부신 발전은 원주민에 대한 폭력과 강탈 위에 세워진 셈이며, 대다수 부족에게 연방정부의 통치는 곧 재앙이나 다름없었다.

고도의 문명을 이룬 아메리카 원주민

앞서 소개한 역사서에 따르면, 아메리카 원주민은 북동부의 이로쿼이족부터 남서부의 나바호족, 북부 평원의 라코타족, 남동부의 체로키족에 이르기까지 고유한 언어와 사회·경제 체제, 신앙을 갖춘 다양한 문명을 발전시켜 왔다. 이들을 하나의 단일한 문명으로 묶을 수는 없지만, 유럽인들이 도착하기 전부터 독자적인 사회와 문화를 발전시켜 왔다는 사실은 분명하다.

From the beginning of colonialism in North America to the Lakotas’ final military triumphs, a multitude of Native American nations fought fiercely to keep their territories intact and their cultures untainted, frustrating the imperial pretensions of France, Spain, Britain, the Netherlands, and eventually the United States. --Indigenous Continent, Px



북아메리카 식민지주의의 시작부터 라코타족의 최후의 군사적 승리에 이르기까지, 수많은 아메리카 원주민 국가들은 자신들의 영토를 온전히 보전하고 고유한 문화를 지키기 위해 치열하게 싸웠다. 이를 통해 프랑스, 스페인, 영국, 네덜란드, 그리고 궁극적으로는 미국의 제국주의적 야심을 좌절시켰다. --페카 해맬래이넨, 원주민 대륙

모호크족은 네덜란드와의 교역을 통제하며 대서양 시장에 영향을 미쳤고, 체로키족은 주권을 지키기 위해 독자적인 헌법과 제도를 만들었다. 그러나 유럽에서 유입된 천연두와 홍역 같은 급성전염병이 대륙을 강타하면서 급격한 인구 감소를 겪었다. 네드 블랙호크의 저서에 따르면 1492년부터 1776년 사이 북아메리카 원주민 인구는 800만 명에서 400만 명으로 반감했으며, 16~17세기 동안 아메리카 전역에서 노예로 전락한 원주민만 100만 명에 달했다.

Almost one hundred thousand Indians had been expelled from east of the Mississippi, spawning an entirely new Indigenous world to the river’s west. The Native reservations were a sign of American weakness, not strength. The United States simply lacked the capacity to defeat and domesticate the Indians or, as its experience with the predominant Lakotas had shown, even the power to keep them at bay. --Native Nations, P.408



거의 10만 명에 달하는 원주민들이 미시시피강 동쪽에서 추방되었고, 이는 강 서쪽에 완전히 새로운 원주민 세계를 탄생시켰다. 원주민 보호구역은 미국의 강함이 아니라 약함을 보여주는 징표였다. 미국은 단순히 원주민들을 패배시키고 길들일 역량이 부족했으며, 라코타족과의 경험이 보여주었듯 심지어 그들을 저지할 힘조차 없었다. --캐슬린 듀발, 원주민 국가들

원주민의 ‘호혜성’ 정신에서 찾는 통합의 길

원주민의 후예인 할랜드의 주지사 당선은 단순한 소수 인종의 정치적 약진이 아니라, 미국이 표방해 온 자유와 평등이라는 건국 이념이 역사적으로 얼마나 불완전하게 실현됐는지를 되돌아보게 한다. 그녀는 바이든 행정부에서 내무부 장관으로 재임하면서 연방정부 차원의 원주민 기숙학교 실태조사를 처음으로 주도했다. 과거 연방정부의 정책에 의해 삶의 터전과 문화적 정체성을 침해받았던 집단의 후예가 이제는 공공정책을 결정하는 위치에 올랐다. 이는 단순한 상징을 넘어 정치적 대표성의 확대라는 의미를 갖는다.

오늘날 미국은 인종과 계층, 정치적 이념에 따른 갈등이 심화되고 있다. 트럼프 시대에 두드러진 승자독식의 정치와 상대 집단을 배척하는 정치적 부족주의(Political Tribalism)는 이러한 양극화를 더욱 부추기고 있다.

이에 대한 해결책은 원주민의 전통과 사상에서 치유의 실마리를 찾을 수 있다. 포타와토미 부족 출신 식물학자 로빈 월 키머러는 저서 《향모를 땋으며(Braiding Sweetgrass), 2013》에서 서구 근대 문명이 상실한 ‘호혜성(Reciprocity)’의 가치를 역설한다. 서구 자본주의가 땅을 사유재산이자 착취의 대상으로 여기는 반면에 원주민의 전통은 대지를 조건 없이 베풀어진 ‘선물’로 대한다. 선물을 받은 인간에게는 그에 걸맞은 감사와 돌봄의 의무가 따른다는 것이다. 이러한 생각의 바탕에는 인간과 자연을 분리하지 않는 세계관이 자리 잡고 있다. 인간은 자연을 지배하는 주인이 아니라 자연의 일부라는 인식이다.

In a culture of gratitude, everyone knows that gifts will follow the circle of reciprocity and flow back to you again. This time you give and next time you receive. Both the honor of giving and the humility of receiving are necessary halves of the equation. The grass in the ring is trodden down in a path from gratitude to reciprocity. We dance in a circle, not in a line. --Braiding Sweetgrass, P.381



감사의 문화에서 선물은 호혜성의 순환을 따라 자신에게 돌아온다는 사실을 모두가 안다. 이번에 주면 다음번에는 받는다. 베푸는 영예와 받는 겸손은 둘 다 방정식을 완성하는 데 필요한 절반이다. 둥근 풀밭에는 감사에서 호혜성으로 이어지는 길이 나 있다. 우리가 추는 춤은 직선이 아니라 원이다. --로빈 월 키머러, 향모를 땋으며

원주민의 후예가 오늘날 주지사로 당선된 사실은 미국 역사의 아이러니이자 변화의 상징이다. 그러나 한 사람의 당선만으로 오랜 차별과 배제의 역사가 끝나는 것은 아니다. 중요한 것은 그 역사를 통해 우리가 무엇을 배우느냐는 것이다. 자연에 대한 경외와 겸손을 중시하고 풀 한 포기, 동물 한 마리도 함부로 대하지 않는 원주민의 전통에는 인간과 자연, 이웃이 공존하는 지혜가 담겨 있다. 미국이 지금의 분열을 넘어 통합과 공존의 길을 찾으려 한다면, 이제는 원주민의 지혜를 다시 들여다볼 필요가 있다.