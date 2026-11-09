안산교육지원청, 필리핀 OLFU와 국제교류협력 업무협약 체결

경기 안산교육지원청이 필리핀 Our Lady of Fatima University(OLFU)와 국제교류협력 강화를 위한 업무협약을 체결하며 학교 간 글로벌 교류 기반 확대에 나섰다.

안산교육지원청은 지난 6일 본청에서 OLFU와 상호 신뢰를 바탕으로 한 국제교류협력 활성화를 위한 MOU를 체결했다고 9일 밝혔다. 이번 협약은 안산 관내 학교와 필리핀 교육기관 간 지속가능한 교류 체계를 구축하고 학생들의 글로벌 역량 강화를 목표로 추진됐다.

▲ 본청에서 OLFU와 상호 신뢰를 바탕으로 한 국제교류협력 활성화를 위한 MOU를 체결하고 있다. ⓒ 경기도안산교육지원청

OLFU는 유치원부터 초·중·고등학교, 대학에 이르기까지 다양한 교육과정을 운영하는 종합 교육기관이다. 양 기관은 학교급별 특성과 교육과정을 고려한 차별화된 교류 프로그램을 개발하고, 학생과 교원이 직접 참여하는 다채로운 교육협력 방안을 모색하기로 했다.

협약을 통해 양측은 학교 간 교류 활성화, 교육정보 및 우수사례 공유, 학생과 교원의 교육 활동 교류 등 다양한 협력 사업을 진행할 예정이다. 특히 학생들이 서로 다른 언어와 문화를 이해하며 국제 소통 능력을 키울 수 있는 환경을 조성하는 데 주력한다.

안산교육지원청은 그간 해외 교육기관과의 협력 및 국제교류 지원을 꾸준히 확대해왔으며, 이번 협약을 통해 동남아시아 지역으로 협력 범위를 넓히는 계기를 마련했다.

김수진 교육장은 “이번 협약이 안산과 필리핀 학생들이 서로의 문화를 이해하고 함께 성장하는 중요한 출발점이 되길 바란다”며 “앞으로도 실질적이고 지속가능한 국제교류가 현장에서 이루어질 수 있도록 다양한 협력과 지원을 이어가겠다”고 밝혔다.