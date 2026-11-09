성주군, 맞춤형 돌봄·가족 소통 강화 및 보호자 부모교육 ‘꽃으로 만드는 쉼표’ 운영

▲경북 성주군보건소가 방문건강관리사업 등록자 가운데 만 65세 이상 허약노인 150명을 대상으로 ‘허약노인 건강관리 프로그램’을 운영하고 있다.ⓒ서주군

경북 성주군이 어르신들의 건강한 노후생활 지원과 청소년의 안정적인 성장을 위한 가족 소통 강화에 나서고 있다.

고령층을 대상으로 한 방문형 건강관리부터 청소년 보호자를 위한 부모교육까지 생애주기별 맞춤형 프로그램을 추진하며 지역사회 돌봄 기능을 확대하는 모습이다.

◆ 방문간호사가 가정으로...허약노인 150명 건강관리 지원

성주군보건소는 지난 6월부터 10월까지 방문건강관리사업 등록자 가운데 만 65세 이상 허약노인 150명을 대상으로 ‘허약노인 건강관리 프로그램’을 운영했다.

이번 사업은 신체기능 저하와 만성질환 등으로 건강관리에 어려움을 겪는 어르신들이 가정에서 스스로 건강을 관리하고 일상생활을 유지할 수 있도록 지원하기 위해 마련됐다.

프로그램은 방문간호사가 대상자의 가정을 직접 찾아 사전 건강평가를 실시하는 방식으로, 운동밴드와 손악력기 등 스트레칭 기구를 활용해 총 8회기에 걸쳐 개인별 맞춤형 교육과 상담을 제공했다.

주요 교육 내용은 근력 강화 운동을 비롯해 구강체조, 요실금 예방, 올바른 약물 복용 지도, 영양관리, 낙상예방 등으로, 특히 의료기관을 직접 방문하기 어려운 허약노인에게 찾아가는 건강관리 서비스를 제공했다는 점에서 의미가 있다.

아울러 일상생활 공간에서 반복적인 교육과 상담을 진행해 건강관리의 접근성을 높이고 자가관리 능력을 키우는 데 초점을 맞췄다.

프로그램 종료 후 실시한 사후평가에서는 긍정적인 변화도 확인됐다. 참여 어르신들의 주관적 체력 및 건강감은 3% 향상됐으며, 자가관리 이행 수준은 9.2% 상승했다.

이는 방문간호사의 1대1 맞춤형 건강교육이 어르신들의 건강관리 실천에 긍정적인 영향을 미쳤음을 보여주는 결과다.

보건소 관계자는 "허약노인의 건강 유지를 위해 적절한 신체활동과 균형 잡힌 식습관이 중요하다"며, "앞으로도 방문건강관리 서비스를 적극적으로 추진해 어르신들이 지역사회에서 활기차고 건강한 삶을 누릴 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

▲경북 성주군청소년방과후아카데미가 최근 성주군청소년문화의집에서 보호자들을 대상으로 부모교육 프로그램 ‘꽃으로 만드는 쉼표’를 운영하고 기념촬영을 하고 있다ⓒ성주군

◆ 꽃으로 마음을 나누다...청소년 보호자와 기관 간 소통의 장 마련

청소년의 건강한 성장을 위한 가정과 기관의 협력도 추진됐다.

성주군청소년방과후아카데미는 최근 성주군청소년문화의집에서 보호자들을 대상으로 부모교육 프로그램 ‘꽃으로 만드는 쉼표’를 운영했다.

이번 프로그램은 일상생활과 양육 과정에서 쌓인 부담을 잠시 내려놓고 꽃을 활용한 창작 활동을 통해 심리적 여유를 찾도록 기획됐다.

단순한 원예 체험을 넘어 보호자들이 서로의 양육 경험과 생각을 공유하고, 기관과 가정이 청소년의 성장을 위해 어떤 역할을 해야 하는지 함께 고민하는 소통의 자리로 마련됐다.

특히 부모와 기관 간 신뢰 형성에 초점을 맞췄다는 점이 눈길을 끈다.

청소년의 성장 과정에서 가정과 교육기관의 연계는 중요한 요소다. 기관의 운영 방향과 청소년 활동에 대한 보호자의 이해가 높아질수록 가정에서도 일관된 관심과 지원을 이어갈 수 있기 때문이다.

이번 교육은 보호자들이 자신의 일상을 돌아보고 정서적 여유를 찾는 동시에 기관 운영에 대한 이해를 넓히는 계기가 됐다는 평가다.

관계자는 "보호자들이 일상 속에서 잠시 쉬어가는 시간을 갖고 기관과 청소년 활동에 대한 이해를 높였다"며, "앞으로도 가정과 기관이 함께하는 방과후아카데미를 만들어 가겠다"고 밝혔다.

◆ 초등 4~6학년 참여자 모집...형제·자매도 참여 가능

성주군청소년방과후아카데미는 지역 청소년들의 방과 후 활동과 성장을 지원하기 위해 참여 청소년을 모집하고 있다.

참여 대상은 성주군에 거주하는 초등학교 4~6학년이며, 1개 반 정원은 30명 선착순 모집하며, 특히 참여 청소년의 형제·자매가 초등학교 1~3학년인 경우에도 참여할 수 있도록 해 형제·자매를 둔 가정의 참여 기회를 넓혔다.

참여 및 모집 관련 문의는 성주군청소년방과후아카데미로 전화 하면 된다.

◆ 일회성 행사 넘어 지속 가능한 지역 돌봄으로

이번 성주군의 두 사업은 대상과 운영 방식은 다르지만 지역사회 안에서 건강과 돌봄의 기반을 강화한다는 공통된 방향을 갖고 있다.

허약노인 건강관리 프로그램은 방문간호를 통한 예방 중심의 건강관리와 자가관리 능력 향상에 초점을 맞췄으며, 부모교육은 청소년의 성장 과정에서 가정과 기관의 협력 필요성을 환기했다.

특히 고령화에 따른 건강관리 수요 증가와 청소년 돌봄의 중요성이 커지는 상황에서 행정기관이 주민의 생활 현장으로 직접 찾아가는 맞춤형 서비스는 지역 복지의 중요한 과제로 꼽힌다.

앞으로는 프로그램 참여 인원과 운영 횟수뿐 아니라 건강 개선 효과의 지속성, 보호자 만족도, 청소년 성장에 미치는 영향 등을 꾸준히 점검할 필요가 있다.

어르신에게는 건강한 노후를, 청소년에게는 안정적인 성장 환경을 제공하는 일은 지역의 미래를 위한 투자이기도 하다.

성주군이 세대별 특성을 반영한 맞춤형 지원을 지속적으로 확대해 군민 누구나 지역사회 안에서 건강하고 안정적인 삶을 누릴 수 있는 돌봄 기반을 구축할 수 있을지 주목된다.