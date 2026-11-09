대구 달성군, 취약계층 생활지원부터 청소년 창작교육까지...지역 상생·미래인재 육성 박차

▲대구달성군에 최근 이마트 성서점과 대구시사회복지협의회로부터 1000만 원 상당의 생필품 100세트를 기탁하고 있다ⓒ대구 달성군

대구 달성군이 취약계층의 생활 안정을 위한 민관 협력 나눔 활동과 청소년들의 창의적 역량을 키우는 미래교육 사업을 동시에 추진하며 지역공동체의 지속 가능한 발전에 힘을 쏟고 있다.

기업과 복지기관이 함께하는 생활물품 지원부터 청소년들이 직접 작가로 성장하는 창작교육까지, 지역의 현재와 미래를 아우르는 사업들이 눈길을 끌고 있으며, 특히 단순한 물품 기탁이나 교육 프로그램 운영을 넘어 실제 도움이 필요한 주민에게 지원이 전달되고, 청소년들의 창작 결과물이 지역의 문화자산으로 축적된다는 점에서 의미가 있다.

◆ 생필품 100세트 기탁...복지 사각지대 주거 취약계층 지원

달성군은 최근 이마트 성서점(점장 문선기)과 대구광역시사회복지협의회(회장 김석표)로부터 1000만 원 상당의 생필품 100세트를 기탁받았다고 9일 밝혔다.

이번 기탁은 이마트와 대구시사회복지협의회가 체결한 ‘희망배달마차’ 후원 협약에 따른 사회공헌 활동의 일환으로 추진됐으며, 희망배달마차는 이마트 임직원들의 자발적인 참여로 조성된 후원 기금을 활용해 복지 사각지대에 놓인 취약계층을 발굴하고 지원하는 사업이다.

이번에 전달된 물품은 햇반과 물티슈 등 일상생활에 필요한 생필품 6종으로 구성됐다. 총 100세트는 달성군 관내 주거 취약계층 100가구에 전달될 예정으로, 특히 이번 지원은 주거 취약계층의 일상적인 생활 부담을 덜어주는 생활밀착형 나눔이라는 점에서 주목된다.

복지 사각지대에 놓인 주민들은 제도적 지원을 받지 못하거나 기본적인 생활물품 마련에도 어려움을 겪을 수 있다. 이러한 상황에서 민간기업과 복지기관이 협력해 실질적인 생활 지원에 나선 것은 지역 복지안전망을 보완하는 의미가 있다.

문선기 이마트 성서점장은 "어려운 이웃들에게 조금이나마 보탬이 되고자 기탁했다"며, "앞으로도 지역사회와 함께하는 나눔 활동을 지속하겠다"고 밝혔다.

최재훈 달성군수는 "이마트 성서점과 대구광역시사회복지협의회에 감사"의 뜻을 전하며 "기탁 물품을 도움이 필요한 이웃들에게 정성껏 전달하겠다"고 말했다.

▲달성군립도서관은 지난 7일 대표 창작 프로젝트인 ‘나는 그림책 작가’ 2026년 작품발표회를 개최하고 기념촬영을 하고있다 ⓒ대구달성군

◆ 청소년 작가 15명 탄생...5개월 창작 결실 첫 그림책으로

지역의 미래세대를 위한 창의교육 성과도 공개됐다.

달성군립도서관은 지난 7일 대표 창작 프로젝트인 ‘나는 그림책 작가’ 2026년 작품발표회를 개최하고, 5개월간 창작 과정을 거친 청소년 작가 15명의 첫 그림책을 선보였다고 9일 밝혔다.

이번 프로젝트는 지난 4월 4일부터 8월 29일까지 총 20회에 걸쳐, 초등학교 6학년부터 중학교 2학년까지의 참가자들은 자신의 경험과 상상력을 바탕으로 한 편의 그림책을 완성했다.

작품의 주요 소재는 가족과 친구, 꿈, 용기 등 청소년들의 일상과 성장 과정에서 마주하는 다양한 이야기들로서, 특히 올해 프로그램은 현장 출판 전문가와 대학이 연계한 전문적인 지도체계를 구축해 눈길을 끌었다.

홍익대 디자인컨버전스학부 사카베 히토미 교수가 총괄 지도를 맡았으며, 김은주 ‘웃는돌고래’ 편집장이 이야기 구성과 원고 검수에 참여, 여기에 대구 출신 홍익대 재학생 3명이 보조강사로 참여해 학생들의 창작 과정을 밀착 지원했다.

이는 단순히 그림을 그리고 글을 쓰는 체험에 그치지 않고, 이야기 기획부터 원고 구성과 검수까지 실제 출판 과정을 경험하도록 했다는 점에서 교육적 차별성이 돋보인다.

작품발표회에서는 청소년 작가들이 가족을 초대해 직접 자신의 그림책을 소개하고 창작 과정에서 느낀 소감을 나눴다.

한 참가 학생은 "스스로 구상한 이야기가 실제 책으로 완성된 순간을 잊을 수 없다"며, ?작가라는 꿈에 한 걸음 다가서는 계기가 됐다"고 전했다.

◆ 2021년 시작해 그림책 88종 발간...지역 문화자산으로 축적

‘나는 그림책 작가’ 사업은 지난 2021년 시작된 이후 올해까지 총 88종의 그림책을 발간하며 달성군립도서관의 대표 특화사업으로 자리 잡았다.

특히 참가 청소년들의 창작물이 프로그램 종료와 함께 사라지는 것이 아니라 실제 도서관 자료로 축적되고 있다는 점이 주목된다.

완성된 그림책은 달성군립도서관 어린이자료실에서 대출과 열람이 가능하며, 도서관 로비에서는 원화 전시도 진행되며, 또한 달성군립도서관 누리집의 ‘향토자료 아카이브’를 통해 지금까지 출판된 모든 작품을 전자책으로 감상할 수 있다.

이는 청소년 개인의 창작 경험을 지역사회가 함께 공유하는 문화적 성과로 확장했다는 점에서 의미가 있다.

청소년들이 직접 만든 작품이 지역의 기록으로 남고, 다른 어린이와 주민들에게도 공개되면서 창작교육과 독서문화가 연결되는 선순환 구조를 형성하고 있는 것이다.

최재훈 달성군수는 "아이 키우기 좋은 맞춤형 도시 달성에서 아이들이 꿈과 생각을 마음껏 펼치며 성장하는 모습이 뜻깊다"며, "어린이와 청소년의 상상력과 창의력을 키우는 미래교육 인프라를 적극 지원하겠다"고 밝혔다.

◆ 민관 협력은 복지로, 창의교육은 미래 경쟁력으로

이번 두 사업은 달성군이 지역공동체의 현재와 미래를 함께 살피고 있다는 점에서 공통된 의미를 갖는다.

이마트 성서점과 대구시사회복지협의회의 생필품 기탁은 민간의 자발적인 나눔을 통해 취약계층의 생활 안정을 돕는 사업이다. 반면 ‘나는 그림책 작가’는 청소년들에게 창작과 출판의 경험을 제공하고 그 결과물을 지역 문화자산으로 축적하는 미래지향적 교육사업이다.

하나는 당장의 생활 어려움을 덜어주는 복지이고, 다른 하나는 미래세대의 잠재력을 키우는 교육이다.

지역 발전은 이처럼 주민들이 체감할 수 있는 생활복지와 다음 세대를 위한 장기적인 투자가 균형을 이룰 때 더욱 탄탄해질 수 있다.

앞으로 달성군이 민간기업 및 복지기관과의 협력체계를 확대해 복지 사각지대를 얼마나 촘촘히 보완할지, 청소년 창작교육을 지속 가능한 지역 문화·교육 콘텐츠로 발전시킬지가 중요한 과제로 남는다.

지역의 어려운 이웃에게는 실질적인 도움을, 청소년에게는 꿈을 실현할 기회를 제공하는 달성군의 행보가 일회성 성과를 넘어 지속 가능한 지역공동체 모델로 이어질 수 있을지 주목된다.