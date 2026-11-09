계명문화대 간호학과, 현장 중심 실무교육 성과...졸업생 환자경험 향상 우수교직원 선정

▲계명 문화대 졸업생 박수민 간호사ⓒ계명 문화대

계명문화대학교 간호학과가 현장 중심의 실무교육을 통해 배출한 졸업생이 의료 현장에서 역량을 인정받으면서 대학의 간호인재 양성 교육이 주목받고 있다.

단순한 이론 중심 교육을 넘어 실제 의료환경에 적응할 수 있는 실무능력과 환자를 배려하는 인성을 함께 갖추도록 한 교육과정이 졸업생의 성과로 이어졌다는 점에서 의미가 있다.

특히 환자 중심 의료서비스가 병원 경쟁력의 중요한 요소로 부각되는 가운데, 간호사의 전문적인 처치 능력뿐 아니라 환자의 입장과 감정을 이해하는 소통 역량까지 강조되고 있어 대학의 교육 방향에도 관심이 쏠린다.

◆ 졸업생 박수민 간호사, 환자경험향상 우수교직원 선정

계명문화대학교 간호학과는 2021년 졸업생인 박수민 간호사가 가톨릭대 인천성모병원에서 근무하며 환자 중심 간호서비스 확산에 기여한 공로로 학교법인 가톨릭학원이 선정한 ‘2025년도 환자경험향상 우수교직원’에 이름을 올렸다고 9일 밝혔다.

현재 인천성모병원 11병동에서 근무 중인 박 간호사는 환자 중심의 간호서비스와 긍정적인 의료문화 조성에 기여한 점을 인정받았으며, 지난해 12월 열린 ‘2025년 환자경험조사 우수기관 시상식’에서 인천성모병원 대표로 수상, 올해 1월 병원 월례조회에서도 별도의 시상을 받았다.

이번 수상은 대학에서 배운 간호 전문지식과 임상실습 경험이 실제 의료 현장에서 어떻게 활용되고 있는지를 보여주는 사례라는 점에서 의미가 있다.

특히 환자경험 향상은 의료진의 전문적인 업무 수행뿐 아니라 환자와의 소통, 세심한 배려, 신뢰 형성 등이 종합적으로 작용하는 분야다. 이는 간호사의 작은 관심과 설명, 공감하는 태도가 환자가 느끼는 의료서비스의 질을 좌우할 수 있기 때문이다.

◆ 기본간호 실습부터 상급종합병원 임상실습까지...현장 적응력 강화

계명문화대학교 간호학과는 기본간호 실습과 임상실습을 연계한 교육과정을 통해 학생들이 실제 의료환경에서 요구되는 간호역량을 체계적으로 습득할 수 있도록 지원하고 있으며, 특히 1대1 프리셉터 임상실습을 운영해 학생들이 임상 현장에서 전문 간호인력의 지도와 피드백을 받으며 실무능력을 높일 수 있도록 하고 있다.

프리셉터 교육은 임상 경험이 풍부한 간호사가 실습생에게 현장 업무와 간호기술 등을 지도하는 방식으로, 이론과 실제 의료현장 사이의 간극을 줄이는 데 중요한 역할을 한다.

간호교육에서 임상실습은 환자의 상태를 파악하고 상황에 적합한 간호를 수행하는 능력을 기르는 핵심 과정이다. 여기에 환자와 보호자를 대하는 태도, 의료진 간 협업, 돌발상황에 대한 대처능력까지 함께 익혀야 한다.

박 간호사 역시 "재학 당시 체계적인 기본간호 실습과 상급종합병원 임상실습, 교수진의 세심한 지도가 실제 의료 현장에서 환자를 돌보는 데 큰 밑거름이 됐다"고 밝혔다.

이어 그는 "앞으로도 초심을 잃지 않고 환자들에게 작은 위로와 힘이 되는 간호사가 되겠다"고 포부를 전했다.

또한 후배들에게 대학에서 제공하는 다양한 교육과 실습 기회를 적극적으로 활용하고, 배움의 과정에 최선을 다할 것을 당부했다.

◆ 전문성에 따뜻한 인성까지...환자 중심 간호교육 강조

이번 졸업생의 수상은 간호교육의 방향이 단순한 자격 취득이나 기술 습득을 넘어 환자 중심의 의료서비스를 실천하는 전문인력 양성으로 확대되고 있음을 보여준다.

간호사는 환자와 가장 가까운 곳에서 의료서비스를 제공하는 핵심 인력이다. 따라서 정확한 간호기술은 물론 환자의 불안과 고통을 이해하고 신뢰를 형성하는 공감 능력도 중요하다.

계명문화대학교 간호학과는 이러한 현장 요구에 대응해 실무교육과 임상실습을 강화하고 전문성과 인성을 겸비한 간호인재 양성에 주력하고 있다.

김향동 간호학과장은 "졸업생이 의료 현장에서 환자 중심 간호를 실천하며 역량을 인정받은 데 대해 뜻깊게 생각한다"며, "앞으로도 1대1 프리셉터 임상실습 등 현장 중심 교육을 강화하겠다"고 밝혔다.

◆ 2027학년도 수시 2차 모집...신입생 유치에도 관심

한편 계명문화대학교는 오는 11일부터 25일까지 2027학년도 신입생 수시 2차 모집 원서를 접수한다.

이번 졸업생 수상 사례는 간호학과 진학을 고려하는 수험생들에게 대학의 실무교육 방향과 졸업 후 진로를 살펴볼 수 있는 계기가 될 것으로 기대된다.

대학 측은 현장 중심 교육을 통해 전문적인 간호역량과 따뜻한 인성을 갖춘 인재를 양성한다는 방침이다.

간호교육의 성과는 강의실에서 배운 지식이 실제 환자의 건강과 삶의 질을 높이는 데 얼마나 기여하느냐에 달려 있다.

계명문화대학교 간호학과가 현장 중심 실습교육과 환자 중심 가치교육을 바탕으로 지역과 의료현장이 필요로 하는 간호인재 양성에 어떤 성과를 이어갈지 주목된다.