대구과학대 측지정보과, 전국 캡스톤디자인 경진대회서 최우수·우수상 석권

▲경기도 고양시 킨텍스 제2전시장에서 열린 ‘2026 공간정보 대학생 캡스톤디자인 경진대회’에서 최우수상과 우수상을 수상한 대구과학대학교 측지정보과 학생들과 교수들이 기념촬영을 하고 있다.ⓒ대구과학대

대구과학대학교 측지정보과 학생들이 전국 규모의 공간정보 경진대회에서 최우수상과 우수상을 동시에 거머쥐며 실무 중심 교육의 경쟁력을 입증했다.

이번 성과는 학생들이 대학에서 습득한 전문기술을 단순히 학습하는 데 그치지 않고, 시민들의 일상생활과 공공행정 현장에서 발생하는 문제를 해결하는 데 직접 적용했다는 점에서 주목된다.

특히 스포츠·레저 분야의 새로운 서비스와 도로 안전관리의 효율성을 높이는 시스템을 각각 개발했다는 점에서 공간정보 기술의 활용 범위가 산업 전반으로 확대되고 있음을 보여줬다.

◆ 전국 8개 팀 경쟁...대구과학대 2개 팀 모두 수상

대구과학대학교(총장 박지은)측지정보과는 최근 경기도 고양시 킨텍스 제2전시장에서 열린 ‘2026 공간정보 대학생 캡스톤디자인 경진대회’에서 최우수상과 우수상을 수상했다고 9일 밝혔다.

국토교통부가 주최하고 공간정보산업진흥원이 주관한 이번 대회는 ‘2026 K-GEO Festa’와 연계해 개최됐으며, 공간정보 기술을 활용한 창의적인 아이디어와 실용적인 작품 발굴을 위해 마련된 이번 대회는 공간정보 특성화전문대학 4개교에서 총 8개 팀이 본선에 진출해 경쟁을 펼쳤다.

대구과학대 측지정보과에서는 ‘런스케이프(RunScape)’팀과 ‘지오비전’팀이 참가해 각각 최우수상과 우수상을 차지했으며, 출전한 두 팀이 모두 수상하는 성과를 거둔 것은 학과의 교육과정에서 축적한 전문기술과 학생들의 창의적인 문제 해결 역량이 대외적으로 인정받았다는 점에서 의미가 있다.

◆ 마라톤 코스도 공간정보로 분석...스포츠·레저 분야 활용 가능성 제시

최우수상을 받은 런스케이프팀은 국토교통부의 공간정보 플랫폼인 브이월드(V-world)를 기반으로 마라톤 코스를 분석하고 관련 정보를 제공하는 서비스를 개발했으며, 이는 공간정보 기술을 스포츠·레저 분야에 접목한 것이 핵심이다.

마라톤은 단순히 출발지와 도착지를 연결하는 스포츠가 아니다. 코스의 지리적 특성과 이동 경로 등 다양한 공간정보가 경기 준비와 참여자의 편의에 영향을 미친다.

런스케이프팀은 이러한 특성에 착안해 공간정보 플랫폼을 활용한 마라톤 코스 분석 서비스를 구현함으로써 기존 공간정보 기술의 활용 영역을 넓혔다.

이는 측량과 지도 제작, 국토관리 등에 집중됐던 공간정보 기술이 생활체육과 관광, 여가서비스 등 일상과 밀접한 분야에서도 활용될 수 있음을 보여준 사례다.

특히 공공 공간정보 데이터를 기반으로 새로운 서비스를 기획했다는 점에서 향후 관련 분야와의 기술 융합 가능성도 제시했다.

◆ 포트홀 중복 민원 관리...도로 안전과 행정 효율성 두 마리 토끼

우수상을 받은 지오비전팀은 ‘포트홀 중복 민원 관리 시스템’을 개발했다.

포트홀은 도로 표면이 파손돼 움푹 파이는 현상으로 차량 파손과 교통사고 위험을 유발할 수 있어 신속한 발견과 보수가 중요하다.

그러나 동일한 장소에서 발생한 도로 파손에 여러 건의 민원이 접수될 경우 행정기관의 민원 처리 과정에서 업무가 중복되고 행정력이 낭비될 가능성이 있기에, 지오비전팀은 이러한 문제를 개선하기 위해 공간정보 기술을 활용한 중복 민원 관리 시스템을 제안했다.

특히 위치정보를 기반으로 동일하거나 유사한 지점에서 발생한 민원을 효율적으로 관리할 수 있다는 점에서 공공행정의 실용성을 높일 수 있는 작품으로 평가받았다.

포트홀 관리는 주민 안전과 직결되는 생활밀착형 행정 분야다. 따라서 관련 민원을 체계적으로 관리하고 현장 대응의 효율성을 높이는 기술은 지방자치단체의 도로 유지관리 업무에도 활용 가능성이 있다.

다만 실제 행정 현장에 적용하기 위해서는 위치정보의 정확성, 민원 데이터 연계, 시스템 운영의 안정성 등을 추가로 검증하는 과정이 필요하다.

◆ 아이디어부터 시스템 개발까지...학생 주도형 실무교육 성과

이번 수상에서 또 하나 주목할 부분은 학생들이 아이디어 기획부터 시스템 개발, 성과 발표까지 전 과정을 주도적으로 수행했다는 점이다.

캡스톤디자인은 대학에서 배운 전공지식과 기술을 실제 문제 해결에 적용하는 실무형 교육과정이다.

이번 대구과학대 학생들의 작품은 공간정보 기술을 활용해 스포츠·레저 서비스와 도로관리 행정이라는 서로 다른 분야의 문제를 해결하려 했다는 점에서 교육적 성과를 보여준다.

특히 단순한 기술 구현을 넘어 실제 이용자와 행정 현장에서 필요로 하는 기능을 고민하고 이를 구체적인 결과물로 완성했다는 점이 눈길을 끈다.

산업 현장에서 요구하는 전문인력은 기술을 이해하는 수준을 넘어 기술을 활용해 문제를 발견하고 해결책을 제시할 수 있어야 한다.

이번 성과는 이러한 역량을 갖춘 전문기술인재 양성을 위한 현장 중심 교육의 중요성을 다시 한번 확인시켰다.

◆ 공간정보 특성화사업 10년 연속 선정...미래 산업 인재 육성 강화

대구과학대학교 측지정보과는 2026년 ‘공간정보 특성화전문대학 육성사업’에 10년 연속 선정되며 전문교육 기반으로,디지털 트윈과 드론, 3차원 공간정보 등 첨단기술을 활용한 현장 중심 교육을 운영하고 있으며, 전문학사부터 전문기술석사까지 연계되는 교육체계도 갖추고 있다.

공간정보 기술은 스마트도시와 디지털 트윈, 국토관리, 재난안전, 교통 등 다양한 산업 분야의 기반 기술로 활용되고 있다.

특히 도시와 산업시설을 디지털 공간에 구현하고 현실의 데이터를 분석하는 기술이 중요해지면서 공간정보 전문인력에 대한 수요와 역할도 확대되는 추세다.

박지은 총장은 "미래 산업의 경쟁력은 첨단기술을 이해하고 이를 산업 현장에 적용할 수 있는 전문인재를 양성하는 데서 시작된다"며, "산업환경 변화에 맞춰 현장 중심 고등직업교육을 내실화하고 미래 공간정보 산업을 이끌 고숙련 전문기술인재 양성에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

◆ 수상 성과를 산업 현장으로...실질적인 기술 경쟁력 확보가 과제

이번 대구과학대 측지정보과의 성과는 대학 교육이 산업 현장의 문제 해결 능력으로 연결될 수 있음을 보여준 사례다.

마라톤 코스 분석 서비스는 공간정보 기술의 생활체육 분야 확장 가능성을, 포트홀 중복 민원 관리 시스템은 공공행정의 효율성과 도로 안전관리 개선 가능성을 각각 제시했다.

그러나 경진대회 수상이 실제 산업 경쟁력으로 이어지기 위해서는 후속 개발과 현장 실증, 기업 및 공공기관과의 협력 확대가 중요하다.

학생들이 개발한 아이디어가 실제 서비스로 발전하고 지역사회와 산업 현장에서 활용된다면 대학의 교육성과를 넘어 지역 산업의 기술 경쟁력 강화에도 기여할 수 있다.

기술을 가르치는 교육에서 기술로 문제를 해결하는 교육으로의 전환. 이번 수상은 대구과학대학교 측지정보과가 추구하는 현장 중심 전문직업교육의 방향과 가능성을 보여주고 있다.