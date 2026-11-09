고령군, '제14회 대가야왕릉길 걷기대회' 성황리 개최

▲고령군이 지난 7일 대가야문화누리 야외공연장에서 열린 ‘제14회 대가야왕릉길 걷기대회’를 개최하고 있다ⓒ고령군

경북 고령군의 대표적인 역사문화 관광자원인 대가야왕릉길에 군민과 관광객들의 발길이 이어졌다. 세계유산 지산동 고분군의 역사적 가치와 가을 자연경관을 함께 체험하는 걷기 행사가 열리면서 고령의 역사문화 관광자원을 활용한 지역 축제의 가능성을 다시 한번 확인했다.

고령군(군수 권한대행 정광호)은 지난 7일 대가야문화누리 야외공연장에서 열린 ‘제14회 대가야왕릉길 걷기대회’가 군민과 관광객 등 약 500명이 참가한 가운데 마무리됐다고 9일 밝혔다.

이번 행사는 매일신문이 주최·주관하고 경상북도와 고령군, 고령군의회, 고령군체육회가 후원했다. 대한민국 다섯 번째 고도(古都)로 지정된 고령 대가야의 역사적 가치와 유네스코 세계유산인 지산동 고분군의 아름다움을 널리 알리기 위해 마련됐다.

참가자들은 대가야문화누리 야외공연장을 출발해 대가야역사테마관광지와 대가야박물관을 거쳐 지산동 고분군 능선을 따라 걸었다. 이후 주산체육관과 고령군청을 지나 출발지로 돌아오는 코스를 완주하며 대가야의 역사와 자연을 함께 체험했다.

이번 걷기대회의 핵심은 단순한 체육행사를 넘어 고령의 역사문화 자원을 직접 경험하는 관광형 프로그램이라는 점이다. 참가자들은 가을 정취가 깊어진 고분군 능선을 걸으며 대가야의 역사적 흔적과 주변 경관을 가까이에서 만나는 시간을 가졌다.

특히 지산동 고분군은 대가야의 고대 정치·문화적 위상을 보여주는 대표적인 유산이다. 이러한 역사적 공간을 걷기 코스로 연결한 것은 문화유산을 박물관이나 전시시설 안에서 관람하는 방식에서 벗어나 자연 속에서 직접 경험하도록 했다는 점에서 의미가 있다.

올해 행사는 걷기뿐 아니라 다양한 부대행사를 함께 운영해 가족 단위 참가자와 관광객들의 참여를 이끌었다. 고령군 여성단체협의회가 먹거리 부스를 운영했으며, 고령소방서는 119 안전체험한마당을 마련해 안전교육과 체험 기회를 제공했다. 무료 즉석사진 촬영과 보물찾기, 즉석 경품 룰렛 등도 진행돼 행사장에 활기를 더했다.

이처럼 지역 단체와 유관기관이 함께 참여한 점은 지역공동체가 행사의 운영 주체로 역할을 했다는 데 의미가 있다. 걷기 행사에 체험과 먹거리 콘텐츠를 결합하면서 참가자들이 행사장에서 보다 다양한 경험을 할 수 있도록 했다.

다만 이러한 행사가 일회성 참여에 그치지 않고 지역 관광 활성화로 이어지기 위해서는 걷기 코스와 주변 관광시설, 지역 상권을 연계하는 전략이 중요하며, 아울러 행사 참가자들이 대가야박물관과 역사테마관광지 등을 충분히 둘러보고 지역 음식점과 상가를 이용하도록 유도한다면 관광객 체류시간과 지역경제 파급효과도 높일 수 있을 것으로 보인다.

또한 세계유산 지산동 고분군의 가치를 널리 알리기 위해서는 걷기 코스 곳곳에 역사 해설과 문화유산 안내 콘텐츠를 보강하고, 연령대별 맞춤형 탐방 프로그램을 개발하는 노력도 필요하다.

정광호 고령군수 권한대행은 "대가야왕릉길 걷기대회가 세계유산 지산동 고분군의 아름다움과 대가야의 역사·문화를 알리고 군민과 관광객이 함께 소통하고 화합하는 뜻깊은 행사다"고 강조했다.

이어 그는 "참가자들이 가을의 정취를 만끽하고 몸과 마음을 재충전하는 시간이 됐기를 바란다"며, "앞으로도 고령의 역사·문화 자원을 활용한 다양한 행사를 이어가겠다"고 밝혔다.

이번 대가야왕릉길 걷기대회는 고령이 보유한 역사문화 자원이 관광과 생활체육을 결합한 콘텐츠로 발전할 수 있음을 보여줬으며. 특히 세계유산을 중심으로 지역의 역사와 자연, 주민 참여를 연결했다는 점에서 의미가 있다.

이제 중요한 것은 행사 개최 자체를 넘어 이러한 관심을 지속적인 관광 수요로 연결하는 일이다.

대가야의 역사적 정체성을 살린 차별화된 관광 콘텐츠와 지역 상권 연계, 체계적인 문화유산 해설이 뒷받침된다면 대가야왕릉길은 고령을 대표하는 역사문화 관광 명소로 더욱 성장할 수 있을 것으로 기대된다.