송옥주 의원 "화성 백미·도리도항, 내년 어촌뉴딜 3.0 사업 선정 환영"

더불어민주당 송옥주 국회의원(경기 화성갑)이 화성시 백미·도리도항의 해양수산부 주관 '2027년 어촌뉴딜 3.0 사업' 대상지 선정을 환영하며, 어촌지역 발전과 어업인 생활환경 개선에 대한 기대를 밝혔다.

9일 송옥주 의원실에 따르면 송 의원은 백미·도리도항의 사업 대상지 선정을 위해 그동안 지역 어촌계와 간담회를 열고 해양수산부와 협의하는 한편, 현장평가에도 참여하는 등 사업 유치를 위해 노력해 왔다.

▲송옥주 국회의원 ⓒ송옥주 의원실

이번 사업은 인구 감소와 산업구조 변화 등으로 어려움을 겪는 어촌·어항을 연계·통합해 지역에 활력을 불어넣기 위한 어촌·어항 재생사업이다.

백미·도리도항에는 앞으로 4년간 총 100억 원 규모의 예산이 투입된다. 스마트어업실습장과 어업 전진기지 조성을 비롯해 노후 가공시설 정비와 부잔교 연장 등 어업 기반시설을 확충하고, 야간물빛길과 미식스테이션 조성을 통해 주민 생활환경과 편의시설도 개선할 예정이다.

송 의원은 이번 사업이 어업인들의 오랜 숙원인 어항구역 내 생활편의 인프라 확충과 지역경제 활성화에 기여할 것으로 기대하고 있다.

송 의원은 "화성시 백미·도리도항의 어촌뉴딜 3.0 사업 대상지 선정은 화성시 어촌경제 활성화에 큰 역할을 할 것"이라며 "어업인들의 오랜 숙원인 어항구역 생활편의 인프라 조성이 차질 없이 추진되도록 사업이 마무리될 때까지 꼼꼼히 챙기겠다"고 밝혔다.