안산시, 장애인식개선 교육으로 차별 없는 조직문화 조성 나서

경기 안산시가 직원들의 장애에 대한 인식을 전면 혁신하며, 차별 없는 공직 문화를 만들기 위한 기반을 다진다.

지난 6일 단원구청에서 열린 장애인식개선 대면 교육은 편견을 넘어 존중과 배려의 조직문화로 나아가겠다는 시의 강한 의지를 보여줬다.

▲ 단원구청에서 열린 장애인식개선 대면 교육을 진행하고 있다. ⓒ 안산시 제공

이번 교육은 장애인에 대한 사회적 편견과 차별을 해소하고, 장애인의 권리와 인권에 대한 이해를 높여 모두가 존중받는 근무 환경을 조성하는 데 초점을 맞췄다.

온라인 교육을 이수하지 못한 직원과 대면 교육을 희망하는 직원을 대상으로 실시했으며, 법정 의무교육 이수를 독려했다.

김범일 법정교육연구소 대표는 강의를 맡아 장애에 대한 편견과 차별 사례를 조명하고, 장애인의 인권과 일상 속 배려의 중요성을 실제 사례와 함께 전달했다. 공직자로서 갖추어야 할 인권 감수성 또한 교육의 핵심 내용이었다.

이경숙 복지국장은 “장애인식개선은 단순한 교육 이수 그 이상”이라며, “서로의 다름을 인정하고 존중하는 문화가 공직사회 전반에 뿌리내릴 수 있도록 지속적인 노력을 아끼지 않겠다”고 말했다.

안산시는 이번 교육을 계기로 장애인의 권리 존중과 평등 실현에 앞장서며, 포용과 배려가 일상화된 조직문화를 구축해 나갈 계획이다.