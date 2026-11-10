시흥시 자원봉사자 소통·화합 힐링 운동회 개최…100명 참여

경기 시흥시자원봉사센터가 자원봉사자들의 교류와 화합을 위한 자리를 마련했다.

시흥시자원봉사센터는 지난 7일 시흥시 거북섬 해피헬스데이 웰니스 캠퍼스에서 ‘2026년 시흥시 자원봉사자 소통·화합 힐링 운동회’를 개최했다고 10일 밝혔다.

▲‘2026년 시흥시 자원봉사자 소통·화합 힐링 운동회’ 기념촬영 ⓒ시흥시

이번 행사에는 관내 32개 자원봉사 단체 소속 봉사자 100명이 참여해 평소 각자의 활동 현장에서 쌓은 경험을 나누고 서로 소통하는 시간을 가졌다.

운동회는 아이스브레이킹을 시작으로 팀별 미션과 무대 게임 등 다양한 프로그램으로 진행됐다. 참가자들은 팀을 이뤄 미션을 수행하고 서로 응원하며 화합을 다졌다.

특히 이번 행사는 자원봉사자들이 일상적인 봉사활동에서 벗어나 다른 단체 회원들과 교류하고 재충전하는 기회가 됐다는 점에서 의미를 더했다.

행사에 참여한 한 자원봉사자는 “다른 단체에서 활동하는 봉사자들과 함께 어울릴 수 있어 뜻깊었다”며 “다양한 프로그램을 함께하며 즐거운 추억을 만들 수 있었다”고 말했다.

박명일 시흥시자원봉사센터장은 “지역사회를 위해 꾸준히 활동해 주시는 자원봉사자들에게 감사드린다”며 “앞으로도 봉사자들이 서로 교류하고 활동의 보람을 느낄 수 있도록 다양한 프로그램을 운영하겠다”고 말했다.