안산시, 노후계획도시 정비·재건축 패스트트랙 추진…미래도시 전환 가속화

경기 안산시가 노후계획도시의 재탄생을 위한 청사진을 구체화하고 재건축 행정 절차의 혁신을 통해 도시 경쟁력 강화에 박차를 가한다.

이번 조치는 체계적인 도시정비 기본계획과 신속한 패스트트랙 추진으로 시민 삶의 질 향상과 미래도시 구현을 동시에 모색하는 전략적 행보로 평가받고 있다.

▲정례 정책 브리핑을 통해 「노후계획도시 정비 및 지원에 관한 특별법」 시행에 발맞춰 반월신도시, 고잔지구를 포함한 약 43㎢ 규모의 노후계획도시 정비 기본계획을 서명하고 있다. ⓒ 안산시 제공

안산시는 올해 4월 '노후계획도시 정비 및 지원에 관한 특별법' 시행에 발맞춰 반월신도시, 고잔지구를 포함한 약 43㎢ 규모의 노후계획도시 정비 기본계획 수립에 착수했다.

도시 공간 재구성과 적정한 주거 밀도 설정, 공공기여 방안 도출 등 다층적 계획을 토대로 국토교통부, 경기도와 긴밀히 협력하며 실효성 있는 구상을 마련해 왔다.

이달 주민공람과 설명회를 거쳐 다양한 주민 의견을 수렴, 향후 관계기관과 시의회 의견 청취와 심의를 거쳐 내년 하반기 최종 계획 확정 및 고시를 목표로 한다. 계획 확정 후에는 특별정비구역 지정 등 후속 절차가 체계적으로 추진되어 재건축 및 정비사업이 본격화될 전망이다.

재건축 패스트트랙 도입은 복잡한 심의 절차와 부서 간 협의 지연을 최소화하여 행정 효율성을 극대화하고 주민 부담 경감을 도모한다. 통합심의 및 일괄협의 체계 구축, 용적률 재검토를 통해 초기 사업 추진 단계부터 유기적 협업을 실현, 불필요한 행정 소요 시간을 대폭 단축할 계획이다.

이민근 시장은 “노후도시 정비는 단순한 주거환경 개선을 넘어 도시 경쟁력과 시민 삶의 질을 높이는 중대한 과제”라며 “과감하고 체계적인 정책 추진과 행정 지원으로 시민이 체감하는 미래지향적 안산을 만들어 가겠다”고 말했다.