청송군, 수도권 판로 개척·현장 판촉 강화

경북 청송군이 청송사과의 수도권 판로 개척과 소비시장 확대를 위해 서울 도심에서 현장 판촉 활동을 강화하고 있다.

청송군은 지난 9일부터 오는 28일까지 서울시가 주관하는 ‘서울 로컬 : 잇다’ 마켓에 참가해 청송사과의 우수성을 알리고 신규 소비자 확보에 나섰다고 10일 밝혔다.

이번 행사에는 청송·의성·공주·홍천·강화 등 전국 5개 지자체가 참여하며, 9~10일 광화문역 프리뷰 마켓에 이어 23~28일 아차산역에서 정규 마켓이 열린다.

윤경희 청송군수는 지난 9일 광화문역 개장식에 참석해 오세훈 서울시장과 참여 지자체장들을 만난 뒤 시민과 관광객을 대상으로 청송사과의 품질과 우수성을 알리는 현장 홍보 활동을 펼쳤다.

청송군은 이번 행사를 통해 수도권 소비자와의 직접적인 접점을 확대하고 청송사과의 브랜드 인지도를 높여 실질적인 판매 증가와 신규 판로 확보로 연결한다는 계획이다.

특히 대도시 소비시장을 직접 찾아가는 판촉 활동을 지속적으로 추진해 청송사과의 소비 기반을 넓히고 과수농가의 안정적인 출하와 소득 증대를 뒷받침할 방침이다.

윤경희 군수는 “소비자가 있는 곳을 직접 찾아가는 현장 마케팅을 확대해 청송사과의 브랜드 가치를 높이고, 과수농가의 안정적인 판로 확보와 소득 증대에 최선을 다하겠다”고 말했다.