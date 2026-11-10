영양군, 자연 재난 대책 회의…겨울철 대설·한파 대응 체계 점검

경북 영양군이 겨울철 대설·한파에 대비해 재난 대응 체계를 점검하고 산불피해 이재민과 고립 우려지역 주민 보호에 나섰다.

영양군은 10일 군청 재난종합상황실에서 경찰·소방·군부대 등 관계 기관과 관련 부서 관계자 28명이 참석한 가운데 겨울철 자연 재난 대책 회의를 개최했다.

이날 회의에서는 고립 예상 지역 2개 지구와 결빙 취약 구간 13개 소, 한파 쉼터 77개 소의 사전 점검 결과를 공유하고 제설 차량과 민간 임차 장비 78대를 활용한 제설 대응 체계를 점검했다.

특히 산간·오지마을 고립과 정전·통신두절에 대비한 긴급복구 방안을 논의하고, 산불피해 이재민이 거주하는 임시조립주택의 난방·전기·가스시설 점검과 위험목 제거, 건강관리 등 2차 피해 예방대책을 집중적으로 살폈다.

영양군은 오는 15일부터 내년 3월 15일까지 단계별 비상근무체계를 운영하고 관계기관과 협력해 취약계층 보호와 인명피해 예방에 행정력을 집중할 방침이다.

오도창 영양군수는 “산불피해 이재민과 고립 우려지역 주민에 대한 보호대책을 강화하고 신속한 재난 대응으로 군민의 생명과 재산을 보호하겠다”고 말했다.